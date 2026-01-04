Aggressioni e rapine nella notte a Genova: doppio intervento della Croce Bianca tra centro e porto

Notte intensa per il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, impegnato in diversi soccorsi tra via Gramsci, via XXV Aprile e il centro cittadino

Notte particolarmente movimentata a Genova tra il centro e l’area portuale, dove il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese è stato chiamato a intervenire complessivamente in sei occasioni. Tra gli episodi più rilevanti, un’aggressione avvenuta intorno alle 2:45 in via Gramsci, nel cuore della città.

L’ambulanza 3-277 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo per soccorrere un ragazzo di 23 anni che ha riferito di essere stato colpito al volto con una bottiglia al termine di una lite con un connazionale, successivamente allontanatosi. Il giovane ha riportato due ferite da taglio di media gravità, risultando comunque cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti.

Rapina all’alba tra porto e centro, coinvolta una coppia di turisti

Un secondo intervento si è reso necessario intorno alle 6:30 in via XXV Aprile, sempre in codice giallo, per un episodio di aggressione a scopo di rapina. A richiedere l’intervento dei sanitari è stata una coppia di turisti italiani trentenni, che ha raccontato di essere stata vittima di una rapina al termine della nottata trascorsa in una discoteca nella zona del porto.

Secondo quanto riferito, i due stavano rientrando in albergo a bordo di un autobus quando si sono accorti di essere seguiti da due uomini, descritti come stranieri di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Dopo essere scesi in piazza Fontane Marose, la coppia sarebbe stata seguita verso il centro cittadino e infine aggredita: spinti contro un muro e poi a terra, i due avrebbero subito la rapina, con il furto della borsa alla donna. Entrambi hanno riportato alcune escoriazioni e sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera per le cure del caso.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

In entrambe le circostanze sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili degli episodi avvenuti nel corso della notte tra il centro storico e l’area del porto genovese.