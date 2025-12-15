Aggressione notturna in via XII Ottobre a Genova: ferito un 41enne, rifiuta il ricovero

Intervento della Croce Bianca Genovese e della Polizia poco dopo le 4 del mattino nel centro cittadino

Poco dopo le 4:00 della notte appena trascorsa l’ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via XII Ottobre, nel centro di Genova, a seguito della segnalazione di un’aggressione. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e ha richiesto l’immediato invio dei sanitari sul posto per prestare assistenza alla persona ferita.

L’alterco tra due senza fissa dimora

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe scaturito da un alterco tra due uomini senza fissa dimora di nazionalità estera, che stazionavano in giacigli di fortuna collocati a breve distanza l’uno dall’altro. Durante la lite, un uomo di 41 anni ha riferito di essere stato aggredito dall’altro, un 35enne, che avrebbe estratto un grosso coltello colpendolo.

Le ferite riportate e il rifiuto del ricovero

Il 41enne è stato raggiunto da un fendente alla testa e da un colpo a un polso, riportando ferite giudicate di lieve entità dai sanitari intervenuti. Dopo le prime valutazioni cliniche effettuate sul posto, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e le ulteriori cure, assumendosene la responsabilità.

L’intervento della Polizia di Stato

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e gli elementi utili per definire quanto accaduto nelle ore notturne in via XII Ottobre.

