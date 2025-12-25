Aggressione in vacanza a Genova: 29enne tunisino arrestato per maltrattamenti in famiglia

Una lite degenerata in pieno centro storico di Genova porta all’arresto di un uomo tunisino per violenze sulla compagna durante una vacanza

Una vacanza in Liguria si è trasformata in una drammatica vicenda di violenza domestica. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2025, un cittadino tunisino di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna di 50 anni. L’episodio è avvenuto nel cuore del centro storico di Genova, in via Caffa, coinvolgendo la coppia durante una permanenza in città.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la lite tra i due, iniziata all’interno di un bed and breakfast, è rapidamente degenerata. L’uomo ha colpito la donna con pugni e schiaffi in strada, costringendola a cercare rifugio all’interno di un locale commerciale vicino, da dove ha potuto lanciare l’allarme.

Intervento immediato della polizia

Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) è arrivata sul posto tempestivamente, individuando l’aggressore e identificandolo. La consultazione delle banche dati ha permesso di scoprire che l’uomo aveva già precedenti per episodi di violenza contro la stessa donna, compreso un ammonimento del Questore di Pavia per condotte violente pregresse.

Durante l’intervento, il 29enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha opposto resistenza agli agenti tentando di aggredirli. Per questo motivo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.

Soccorsi e arresto

La vittima ha ricevuto immediatamente le cure necessarie e l’assistenza delle forze dell’ordine, che l’hanno supportata anche sul piano psicologico e legale. L’aggressore è stato arrestato e condotto in carcere a Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle valutazioni della magistratura genovese.

L’episodio sottolinea l’importanza di interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine nelle situazioni di violenza domestica e il ruolo dei protocolli di protezione per le vittime, anche in contesti turistici o temporanei come una vacanza.

