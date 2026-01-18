Aggressione con coltello in Centro a Genova, ferito un 21enne

L’episodio nella notte in piazza De Ferrari: il giovane è stato ricoverato in codice giallo

Un’aggressione con arma da taglio si è verificata nella notte nel cuore di Genova. Poco dopo le 2.30, i soccorsi sono intervenuti in piazza De Ferrari per assistere un giovane trovato con ferite sanguinanti al volto. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona ferita in pieno centro cittadino.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è arrivato il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese. I sanitari hanno prestato le prime cure a un ragazzo di 21 anni che presentava evidenti lesioni. Il giovane, secondo quanto riferito, si trovava in uno stato di parziale alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

La dinamica dell’aggressione

La vittima ha raccontato di essere stata coinvolta in una lite con un altro ragazzo mentre era in compagnia di amici. Per cause ancora in fase di accertamento, il confronto verbale sarebbe degenerato rapidamente in uno scontro fisico. Nel corso della colluttazione sarebbe stato estratto un coltello, utilizzato per colpire il ventunenne.

Le ferite riportate

Il ragazzo ha riportato diversi tagli di media entità al volto, con una ferita particolarmente vicina all’occhio, oltre a lesioni al naso e a una guancia. È stata riscontrata anche una ferita più superficiale alla schiena. Dopo le medicazioni sul posto, è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Il ricovero e le indagini

Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico San Martino, dove è stato ricoverato in codice giallo. L’autore dell’aggressione si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri intervenuti hanno avviato le ricerche per rintracciarlo e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

