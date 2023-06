Aggredito in via di Prè, portato al San Martino in codice rosso

Oggi intorno alle 12.45 a Genova, in via di Prè, un uomo è stato aggredito. Da quanto viene riferito l’uomo che è stato preso a pugni, sarebbe caduto per terra picchiando la testa.

Sul posto è intervenuta l’automatica del 118 Golf 4e la Croce Blu Castelletto.

Il ferito è stato trasportato al San Martino in codice rosso con diversi politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia del vicino Commissariato che ha avviato le indagini del caso, raccogliendo alcune testimonianze ed acquisendo i filmati delle telecamere cittadine

Sconosciuti i motivi dell’aggressione.