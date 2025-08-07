Aggredisce due agenti di polizia: arrestato tunisino a Genova Brignole

Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane tunisino di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia di Genova con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’arresto è avvenuto in seguito a un’aggressione nei confronti di due agenti che erano intervenuti per sedare una lite tra coetanei nei giardini di Genova Brignole.

Intervento della Polizia nei giardini di Genova Brignole

I fatti si sono verificati intorno alle 18:30, quando la Polizia è intervenuta dopo una segnalazione di lite violenta tra due giovani tunisini, che si stavano colpendo con calci e pugni all’interno dei giardini. I due, di circa 22 anni, si erano spinti fino a finire a terra, quando gli agenti del Commissariato Centro e Foce-Sturla sono arrivati sul posto per separare i litiganti.

L’aggressione ai danni degli agenti

Mentre cercavano di riportare la calma, uno dei giovani arrestati ha aggredito fisicamente i poliziotti, opponendo resistenza. Un agente è stato colpito al volto e alle costole, riportando una prognosi di 5 giorni, mentre l’altro è stato graffiato vistosamente. Entrambi gli agenti sono stati refertati per le lesioni subite.

Arresto e procedimento giudiziario

Il 22enne tunisino è stato arrestato sul posto e portato in Questura. La sua posizione sarà esaminata durante il rito direttissimo, previsto per questa mattina. È importante ricordare che l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, come stabilito dalla legge.

Le conseguenze legali per resistenza a pubblico ufficiale

L’aggressione ai danni degli agenti di polizia comporta gravi conseguenze legali. La resistenza a pubblico ufficiale è un reato penale che può portare a pene severe, così come le lesioni personali aggravate quando queste danneggiano gravemente la salute o il benessere dell’agente.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube