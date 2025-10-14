Africana arrestata e in carcere con figlia di 18 mesi trasferita a Icam Torino

E’ stata trasferita all’Icam di Torino la donna africana arrestata e finita in carcere nella casa circondariale femminile di Genova Pontedecimo insieme alla sua bambina di 18 mesi.

La straniera è stata arrestata nel corso della maxi operazione della Polizia locale di Genova contro le bande di nigeriani e senegalesi che gestiscono lo spaccio di crack e cocaina nel Centro storico e Sampierdarena.

La decisione è arrivata al termine dell’interrogatorio di convalida davanti al gip.

A Pontedecimo era stata necessaria la riapertura d’urgenza della sezione nido, chiusa da almeno 2 anni per inutilizzo, alla quale sono destinate le detenute madri insieme ai loro figli.

I responsabili della struttura e e della Polizia penitenziaria avevano sollevato il caso sulla presenza della piccola di 18 mesi in una struttura “non idonea”, aprendo interlocuzioni per chiedere una soluzione più adatta alla donna africana e alla sua bimba, che nel pomeriggio sono state spostate a Torino in uno dei 5 istituti a custodia attenuata esistenti in Italia.