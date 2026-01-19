Addio a Valentino, il maestro della moda italiana si è spento a Roma

Lo stilista aveva 93 anni

Valentino Garavani è morto oggi, lunedì 19 gennaio 2026 nella sua abitazione romana all’età di 93 anni. Con lui se ne va una delle personalità che hanno definito l’immagine della moda italiana nel mondo, legando il proprio nome a uno stile riconoscibile e a una visione estetica che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia del costume internazionale.

Dalle origini lombarde alla consacrazione internazionale

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino Garavani maturò la propria formazione tra Milano e Parigi, entrando in contatto con le grandi scuole sartoriali francesi. Il rientro in Italia segnò l’inizio di un percorso autonomo che lo portò, alla fine degli anni Cinquanta, ad aprire un atelier a Roma. La capitale divenne presto il centro operativo della sua attività creativa, favorendo l’incontro con una clientela internazionale e con il mondo dello spettacolo.

Uno stile riconoscibile tra rigore e femminilità

Le collezioni di Valentino si distinsero per l’equilibrio tra eleganza formale, attenzione al dettaglio e valorizzazione della figura femminile. Nel tempo, una particolare tonalità di rosso divenne il tratto più identificativo del suo linguaggio stilistico, trasformandosi in un vero e proprio marchio visivo. Attrici, personalità dell’aristocrazia e figure di primo piano del jet set internazionale contribuirono a diffondere l’immagine della maison ben oltre i confini italiani.

La crescita della maison e le scelte imprenditoriali

Fondata ufficialmente nel 1959, la casa di moda Valentino si affermò progressivamente come uno dei nomi centrali dell’haute couture. Nel corso degli anni, l’azienda attraversò diverse fasi societarie, coinvolgendo gruppi finanziari internazionali, fino all’ingresso nel 2023 del gruppo francese Kering. Parallelamente all’attività creativa, lo stilista mantenne un ruolo simbolico di riferimento per il brand, anche dopo il ritiro dalle passerelle.

L’impegno culturale e le iniziative artistiche

Accanto alla moda, Valentino Garavani ha promosso iniziative legate all’arte e alla valorizzazione dei giovani talenti. Insieme a Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e compagno di vita, ha dato vita a una fondazione attiva dal 2025, con l’obiettivo di sostenere progetti culturali e ospitare eventi espositivi nella capitale.

L’ultimo saluto nella capitale

Roma ospiterà le cerimonie di commiato. La camera ardente sarà allestita per due giorni nella sede storica di Piazza Mignanelli, mentre i funerali sono previsti il 23 gennaio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Sono attese personalità del mondo della moda, delle istituzioni e della cultura.

