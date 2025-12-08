Addio a Sandro Giacobbe: funerali a Chiavari il 9 dicembre 2025

Domani la cerimonia funebre nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto; oggi la camera ardente per salutare il cantautore della «Signora mia»

Domani, martedì 9 dicembre 2025, nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari si terranno i funerali di Sandro Giacobbe, artista che con successi come «Signora mia» e «Gli occhi di tua madre» ha segnato la scena musicale italiana degli anni ’70 e ’80. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici, fan, colleghi e chi lo ha seguito per decenni, ricordando in lui non solo un interprete di talento ma un simbolo di un’epoca.

In occasione dell’ultimo saluto, la famiglia ha reso noto che oggi lunedì 8 dicembre sarà allestita una camera ardente nella cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, un luogo scelto affinché amici, familiari e ammiratori possano tributargli l’ultimo omaggio. L’iniziativa offre la possibilità di dare dignità e partecipazione a una comunità di affetti allargata, in un momento di grande commozione.

I 50 anni di carriera di Sandro Giacobbe festeggiati a Terrazza Colombo

Il tributo attraverso le sue canzoni e una cerimonia attesa

Il rito funebre di domani, fissato per le ore 15, rappresenta non solo un momento di cordoglio ma anche un’occasione per celebrare la carriera di un artista che ha saputo emozionare intere generazioni. Le sue canzoni, spesso dedicate all’amore e ai sentimenti intensi, sono tutt’oggi ricordate e trasmesse come simboli di un periodo musicale ricco di pathos e sensibilità.

La scelta di Chiavari non è casuale: per molti Sandro Giacobbe è legato al territorio ligure, e la presenza numerosa di fan e cittadini renderà la cerimonia un momento collettivo di celebrazione e ricordo. La camera ardente aperta nella giornata odierna offre uno spazio di riflessione e omaggio, mentre domani la comunità si stringerà in cattedrale per un ultimo saluto condiviso.

Il significato di un’eredità artistica

La morte di Sandro Giacobbe lascia un vuoto nel panorama musicale italiano: i suoi successi restano come testimonianza di una sensibilità capace di raccontare sentimenti universali con voce autentica. Le sue canzoni continuano a vivere nelle playlist, nei cuori di chi le ha amate, e nelle storie di chi ancora oggi li ascolta. Il funerale e la camera ardente non sono solo un atto di commemorazione, ma un modo per rendere omaggio a un’opera che ha attraversato decenni e attraverserà ancora il tempo.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube