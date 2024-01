Ad Artesina aprono le piste del Pian della Turra 

Artesina è, sempre più, la montagna amica e… con il sorriso! Le festività natalizie 2023/2024 vanno in archivio con la soddisfazione di aver ospitato numerose famiglie e persone di ogni età in arrivo da ogni parte d’Italia e d’Europa. Gli eventi, in particolari, rappresentano un’opportunità unica per affezionarsi a una delle stazioni sciistiche più famose delle Alpi Occidentali italiane: dal Capodanno in piazza alle note del gruppo musicale Granadilla Band, passando per le fiaccolate dei bambini con Pinky e dei maestri. Giornate di totale armonia e spensieratezza per le famiglie, tra le visite al “Mercatino di Montagna” e le domeniche trascorse con i coinvolgenti balli del coniglietto rosa di Artesina nell’ambito del programma “La Piazza in…musica!”. E’ in cantiere un ricco calendario di attività per la seconda metà di gennaio, febbraio e marzo con l’auspicio di una futura prossima nevicata in grado di incrementare il livello di soddisfazione di chi frequenta le piste.

E’ il Pian della Turra al centro di attenzione del prossimo fine settimana. Dopo le ribalte mediatiche conquistate dalla promossa di matrimonio strappata dal giovane Mark alla fidanzata Kaeti, due futuri sposi inglesi, domani, sabato 13 gennaio, grazie alle recenti nevicate, saranno aperte proprio le piste del Pian della Turra, raggiungibili con gli sci ai piedi con la Seggiovia Castellino. Il rientro a valle sarà possibile percorrendo la pista Selletta, perfettamente innevata con l’efficiente ausilio del nuovo impianto di innevamento programmato. Gli amanti della montagna potranno godersi anche l’intera pista Mirafiori, con apertura dell’omonima Seggiovia, e le piste per e da Artesina 1400.

Lo ski pass dinamico è acquistabile online a prezzi più convenienti. E’ in svolgimento la “promotional season” che consente di sciare a tariffe agevolate, in particolare nell’infrasettimanale con sei giornate di sci a 120 euro.

Aggiornamenti in tempo reale su innevamento e apertura impianti e sugli eventi sono disponibili sul sito www.artesina.it e sui canali social di ArtesinaMondoleSki (facebook e instagram) o contattando direttamente l’infoline 0174242200.