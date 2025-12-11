Ad Arenzano il Giubileo a due ruote

Un evento che unisce la passione per le due ruote e la fede. La manifestazione che ha beneficiato del patrocinio del Comune di Arenzano, della collaborazione dei Padri Carmelitani, presso il Santuario di Gesù Bambino di Praga, Chiesa Giubilare, domenica 7 dicembre è stata realizzata dallo storico Moto Club Don Bosco della cittadina rivierasca. Il Moto Club è stato costituito nel lontano 1968 da alcuni motociclisti sotto la guida dell’allora vice parroco Don Ideo Iori.

Dopo la concentrazione sul piazzale della chiesa, i centauri sono passati attraverso la Porta Santa per assistere alla Santa Messa celebrata da Padre Matteo, al termine è stata recitata la preghiera del Motociclista a cura del vice presidente Lazzaro Vallarino, dove al termine il Sacerdote ha benedetto i motocicli che sono poi partiti alla volta di Lerca, Sciarborasca, Cogoleto, Varazze, per poi tornare sul piazzale del santuario dove, dopo il rinfresco offerto dal Moto Club, è terminata la manifestazione.

Erano quasi un centinaio i motociclisti hanno partecipato all’evento, complice una stupenda giornata di sole. Roberto Polleri (Foto di Linda Caviglia)

Photo Gallery