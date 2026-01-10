Ad Albenga un convegno in memoria di Monsignor Fiorenzo Gerini

Albenga. Grande attesa nel mondo della cultura del Ponente savonese per un importante convegno per ricordare una illustre figura religiosa: si tratta di Monsignor Fiorenzo Gerini. Il convegno è organizzato dall‘ Associazione Centro Studi di Storia della Chiesa nella Diocesi di Albenga-Imperia proprio in memoria dell’amatissimo sacerdote che tanto fece per la nostra diocesi. È stato economo diocesano per quasi 50 anni, e direttore dell’ufficio dei beni culturali. Per molti anni canonico e arcidiacono della cattedrale di san Michele Arcangelo ad Albenga. Non solo un grande sacerdote, ma anche uomo di cultura fu uno dei promotori ed animatore della Rassegna del Libro Ligure a Peagna dove fu per 60 anni punto di riferimento e parroco a San Giovanni Battista e Cappellano del santuario della Madonna delle Grazie fino a quando andò in pensione. Il monsignore, che era nato a Vessalico, è mancato cinque anni or sono. L’appuntamento per il convegno a lui dedicato è per il prossimo fine settimana, il 17 e 18 gennaio al Seminario Vescovile di Albenga. Nell’ambito del convegno, oltre alla rivista annuale del Centro, verranno presentate due nuove pubblicazioni di estremo interesse. Nel pomeriggio di sabato 17 verrà presentato il testo di Francesca Christina Porro che descrive gli esiti della sua minuziosa ricerca condotta nell’Archivio Storico Diocesano per il rinvenimento delle antiche pergamene riutilizzate per la rilegatura e le copertine di numerosi libri dei secoli successivi e per tale ragione nascoste alla vista di chiunque. “Si tratta – commenta la dottoressa Alma Oleari, direttrice dell’ archivio storico diocesano- di un ambito di indagine fin’ora poco praticato dagli studiosi, non soltanto locali, e praticamente ignorato dai semplici appassionati. Conoscendo la solida preparazione scientifica e il rigore professionale della giovane studiosa è d’uopo attendersi un’opera capace di attrarre l’attenzione del lettore comune e di costituire al contempo un utile esempio per chi in futuro vorrà impegnarsi in un’impresa analoga”. Nel pomeriggio di domenica 18 verrà presentata una monografia della quale molti avertivano la mancanza: “Si tratta – prosegue la Oleari- della pubblicazione dello studio di Alfonso Sista sugli affreschi medievali della Diocesi di Albenga-Imperia. Un lavoro impegnativo e approfondito del quale è garanzia l’autorevolezza dell’autore, che insieme al fascino che quelle opere d’arte suscitano e all’intervento alla presentazione del professor Franco Boggero danno la misura dell’importanza dell’evento. Non a caso esso giunge a conclusione del convegno dedicato alla memoria di Monsignot Fiorenzo Gerini, “custode della sacra bellezza”, che dagli uffici della Curia di Albenga per un lungo tratto della sua esistenza terrena si è adoperato con passione e competenza per il recupero, il restauro e la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico della Diocesi”.