Ad Albenga premiati militari ed ausiliari dell’Arma dei Carabinieri

Albenga. Mattinata di festeggiamenti nella “Città delle Torri” per la consegna di importanti riconoscimenti a militari ed ausiliari dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri sul Lungo Centa Croce Bianca: sono stati premiati i soci che hanno raggiunto i 30 e 20 anni di iscrizione all’Associazione. Durante l’evento, i premiati hanno ricevuto un diploma di benemerenza firmato dal Presidente Nazionale dell’ANC, Generale Libero

Lo Sardo. Alla cerimonia ha presenziato anche il sindaco di Albenga: “Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i premiati per il traguardo raggiunto – ha detto Riccardo Tomatis- e per la fedeltà dimostrata nei confronti dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il loro impegno rappresenta un esempio di dedizione e senso civico. Un ringraziamento particolare va all’ANC e ai suoi volontari per l’attività preziosa e costante che svolgono sul territorio: una presenza che contribuisce in modo significativo alla sicurezza, al supporto alla cittadinanza e alla promozione di valori che il Comune di Albenga riconosce e condivide pienamente”. Questo l’elenco dei premiati: Tenente Colonnello Sergio Pizziconi, già Comandante della Compagnia di Albenga; Carabiniere Ausiliario Enrico Roberto; il Carabiniere Ausiliario Vincenzo Pepe; Giovanna Serafini; Avvocato Marcello Stefanì; Gian Carlo Capasso; Gaetano Sinopoli, già dipendente del Comune di Albenga. A consegnare gli attestati autorità civili e militari, delegati e rappresentanti di Comuni ed enti. Queste invece le personalità e le autorità che hanno consegnato i vari attestati: Capitano Walter Crescentini, Comandante della Compagnia di Albenga, in rappresentanza del Comandante Provinciale di Savona; sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis; Matteo Mirone, sindaco di Arnasco, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Savona; Anna Nerelli, Segretario Generale del Comune di Albenga; Maresciallo Maggiore Massimo Cavalier Rufini, Presidente della Sezione ANC di Albenga e Coordinatore Provinciale; Maresciallo Maggiore Bruno Carbone, già Comandante della Stazione di Quiliano; Maresciallo Maggiore Renzo Fantino, Vicepresidente della Sezione di Albenga e Coordinatore della Protezione Civile ANC Albenga. Grande soddisfazione ha espresso il presidente: “Ringrazio tutti coloro che erano presenti alla cerimonia – commenta Massimo Rufini- tutti i soci, il Sindaco di Albenga, i Consiglieri e la Segretaria comunale di Albenga, il Consigliere della Provincia di Savona, gli Ufficiali e i Sottufficiali dell’Arma, il Comandante della Polizia Municipale di Albenga e tutti gli altri partecipanti ed i premiati. Il nostro sodalizio è sempre attivo e vivo. La mattinata è stata un importante momento di orgoglio e di gratitudine per chi, con dedizione e senso di appartenenza, contribuisce a mantenere vivo lo spirito dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i valori di servizio alla comunità. Siamo tutti fieri ed onorato di far parte dell’associazione non solo per le molteplici iniziative ed attività di volontariato svolte, ma soprattutto per il profondo senso civico di tutti gli associati, che sono sempre a disposizione del prossimo”. Claudio Almanzi

