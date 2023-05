Ad Albenga lamentele in piazza Bolla per camper e caravan

Alcuni residenti della zona a mare nella “Città delle Torri” si lamentano per la situazione di disagio creatasi in piazza Bolla che si sta trasformando in un’area di parcheggio per camper e caravan.

“La situazione – dicono i cittadini- andrà peggiorando con l’avvicinarsi dell’estate quando questi grandi automezzi arriveranno a frotte e non solo occuperanno stabilmente per molto tempo i parcheggi, ma porteranno sporcizia e degrado nel quartiere”.

A denunciare la situazione di piazza Bolla è anche Roberto Tomatis, consigliere di minoranza in Comune ad Albenga: “Piazza Bolla – dice Tomatis- è diventata un’area abusiva per camper e caravan. Anche quest’anno la storia si ripete sotto gli occhi bendati dell’Amministrazione.

La stagione turistica sta per iniziare, ma i problemi sono vecchi e nessuna soluzione è stata trovata.

Come ogni anno la zona è diventata un parcheggio per camper e caravan non autorizzato. Gli abitanti della zona al fondo di via Dalmazia sono di nuovo sul piede di guerra e puntano l’indice contro l’Amministrazione Comunale che è di manica larga con chi abusa sistematicamente del posteggio come se questo fosse un’area attrezzata per camper”.

Tomatis si fa portavoce delle lamentele dei cittadini e prosegue: “Mentre non si sanzionano i camperisti, i residenti vengono multati anche per un piccolo ritardo o imprecisione quando parcheggiano la propria auto. Sembra una situazione surreale ma gli euro dei cittadini che finiscono nel mirino dell’Amministrazione servono per fare casse e investire il denaro delle multe per promuovere la propria immagine. Di contro chi palesemente infrange le regole e il codice della strada viene lasciato impunito”.

Secondo alcuni residenti Piazza Bolla in estate diventa terra di nessuno.

“La piazza – conclude Tomatis- deve invece rimanere al servizio dei residenti e per i clienti delle attività commerciali. Per questo chiediamo il massimo impegno, anche in via d’urgenza, per far rispettare le norme del codice della strada non solo ai residenti, ma anche a quei camperisti che trascorrono le vacanze ad Albenga lasciando parcheggiato il loro mezzo senza alcuna autorizzazione e alcune volte abbandonando a terra residui organici maleodoranti”.

CLAUDIO ALMANZI