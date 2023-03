Ad Albenga domenica la “Randonnèe sotto le torri”

SAVONA. 2 MARZ. Grande attesa fra gli appassionati delle lunghe distanze per l’ appuntamento in programma domenica nella “Città delle Torri”. Si tratta della terza edizione della “Randonnèe Sotto le Torri” che partirà da Piazza Corridoni. La competizione, che non prevede chiusure al traffico di alcuna strada, è organizzata dall’Albenga Bike, gode del patrocinio del Comune di Albenga ed ha avuto il sostegno di un gran numero di sponsor. Il via ai primi partecipanti verrà dato alle ore 5 e si potrà partire fino alle ore 8.

Grande soddisfazione per gli organizzatori e per il sindaco di Albenga: “Siamo molto felici – dice Riccardo Tomatis- di poter ospitare la terza edizione della Randonnèe Sotto le Torri, manifestazione sportiva che continua a crescere e che porta ogni anno molti partecipanti, spesso accompagnati dalle proprie famiglie e amici nella nostra città. La novità di quest’anno è che la 300 chilometri permetterà ai partecipanti di ottenere il brevetto valido per le qualificazioni alla Parigi-Brest-Parigi. Sono poche le Randonnèe che offrono questa possibilità e questo contribuisce a dare ancora maggior lustro alla nostra città. Il successo di questo tipo di manifestazioni è crescente perché legate più al cicloturismo che all’agonismo e soprattutto perché contribuiscono a valorizzare il territorio senza creare ostacoli alla circolazione cittadina. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e ringrazio gli organizzatori che ogni anno gestiscono al meglio gli aspetti legati alla manifestazione sportiva, alla sicurezza ed anche all’accoglienza dei ciclisti e dei loro accompagnatori”.

I partecipanti potranno scegliere tra i 3 percorsi proposti. Quello di 300 chilometri, che vedrà la partenza alle ore 5 e che si snoderà lungo la Riviera con una incursione di 60 km nell’entroterra. I trecentisti arriveranno mediante la Via Aurelia fino a Cogoleto. Da qui il giro di boa verso Sanremo e quindi il rientro ad Albenga. Il tempo massimo previsto per completare il percorso è di 20 ore. La partecipazione alla 300km permette di ottenere il brevetto valido per le qualificazioni alla Parigi-Brest-Parigi.

Il percorso di 200 chilometri ed infine il più breve, quello da135 km. La partenza per questi due percorsi è prevista dalle 7 alle ore 8, sempre da Piazza Corridoni. Oltre al pacco gara ed al diploma di partecipazione, i partecipanti hanno diritto a cinque ristori intermedi ed al party finale. Per avere maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile telefonare al numero 3395455210, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica asdalbengabike@outlook.it

La Randonnèe è un tipo di competizione ciclistica molto diffusa nei Paesi del Nord Europa, ma molto meno in Italia. Spiegarne la storia significherebbe ripercorrere la nascita del ciclismo quando la pratica amatoriale si confondeva con quella agonistica e insieme iniziavano a dettare le regole di un uso sportivo della bicicletta. La storia vuole che il cicloturismo sia nato in Italia, nel 1897, quando, si racconta, un gruppo di ciclisti partì da Roma per raggiungere Napoli, dopo 230 chilometri. Un’impresa considerata allora audace e che non mancò di trovare epigoni coraggiosi in grado di compiere escursioni oltre i 200 km. nello stesso giorno. Ma perché le randonée assumessero l’ufficialità di sport ci vollero regole ferree ed un padre nobile, addirittura il creatore del Tour de France, Henry Desgranges; la randonnée venne definita nelle sue regole dall’Audax Club Parisien, società fondata nel 1904, ma solo nel 1921 nacquero i famosi brevetti.

Attualmente la corsa più importante al mondo, che si disputa ogni quattro anni, è la Parigi- Brest- Parigi e domenica i coraggiosi che vorranno potranno ottenere, nella corsa di Albenga, la qualificazione per partecipare alla regina delle classiche prevista per il 20 agosto 2023.

CLAUDIO ALMANZI