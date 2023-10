Ad Alassio entra nel vivo “Ottobre in rosa per Alessia” con gli appuntamenti di sabato 7 e domenica 8 ottobre sul Pontile Bestoso

Durante il weekend il Molo di Alassio si anima con le lezioni di Pilates fisioterapico con metodo scientifico di postura, curate e offerte dall’Associazione “ASD Fitness Blue Gim” di Daniela Billeci

Dopo l’inaugurazione ufficiale di “Ottobre in rosa per Alessia” – avvenuta lo scorso lunedì 2 ottobre, con la tradizionale foto al femminile “Le donne di Alassio per AIRC” davanti al Comune di Alassio, accanto alla fontana di Piazza della Libertà – la manifestazione organizzata dal Comune di Alassio grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato guidato da Patrizia Mordente, in sinergia con la Consigliera Comunale con incarico alle Pari Opportunità Cinzia Salerno e in collaborazione con Airc, entra ora nel vivo: i primi appuntamenti a cui cittadini e turisti sono invitati a partecipare – organizzati nell’ambito di questa importante iniziativa volta a sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno – si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 ottobre nella splendida cornice del Pontile Bestoso di Alassio. In entrambe le giornate, alle ore 9.30, il Molo si animerà con le lezioni di Pilates fisioterapico con metodo scientifico di postura, curate e offerte dall’Associazione “ASD Fitness Blue Gim” di Daniela Billeci, Master Trainer di Pilates.

L’istruttrice Daniela Billeci in queste occasioni terrà le lezioni di ginnastica con metodo Pilates della durata di circa 45 minuti, introdotte da una presentazione di questo metodo particolarmente utile per migliorare la postura, acquisire o rafforzare un buon tono muscolare, prevenire lombalgie e cervicalgie.

Per chi volesse proseguire nella pratica del metodo Pilates con “ASD Fitness Blue Gim”, si segnala che le lezioni di Daniela Billeci proseguiranno da mercoledì 11 ottobre alle ore 20 nella nuova sede di Alassio dell’Associazione, ubicata presso il Salone dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Via Diaz, dove tutti potranno provare i benefici di un corretto allenamento, e di nuovo nell’ambito dell’iniziativa “Ottobre in rosa per Alessia” nel weekend del 21 e 22 ottobre.

Durante “Ottobre in rosa per Alessia”, a fianco alle numerose iniziative culturali e dedicate al benessere che si svolgeranno nell’intero arco del mese, ogni martedì, escluso il giorno 31, verranno svolte visite di prevenzione presso il Centro Medico Alassio Salute, gratuite per le prime due persone che chiameranno e a prezzo calmierato per le altre. Per informazioni è possibile chiamare il numero 346 1635400.