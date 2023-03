Ad Alassio da domani le regate della Settimana d’ Altura

SAVONA. 16 MARZ. Una importante novità alla Settimana Internazionale della Vela d’ Altura di Alassio: la manifestazione, oltre alla tradizionale classifica che ha contribuito a rendere famoso a livello internazionale il circolo velico alassino, metterà in palio la prestigiosa Coppa dei Campioni.

“Si tratta- spiega il presidente del Cnam Carlo Canepa- di una classifica speciale che verrà elaborata esclusivamente per quelle imbarcazioni che si sono piazzate ai primi tre posti delle rispettive categorie ORC, IRC, Gran Crociera dei cinque Campionati Invernali 2022/2023 Golfo Tigullio, Marina di Loano, West Liguria, Del Ponente e Della Lanterna”. Ancora una volta dunque il Circolo Nautico Alassio ospita, nello specchio acqueo compreso tra l’ Isola Gallinara e Capo Mele, le spettacolari regate della Vela d’ Altura. Oggi si sono svolte le operazioni di stazzatura delle 21 imbarcazioni in gara, domani mattina alle 10 e 30 è in programma il briefing e, vento permettendo, alle ore 11 e 30 verrà dato il segnale di avviso per la prima prova.

Tra i grandi favoriti “Sarchiapone Fuoriserie” di Gianluigi Dubini, (vincitore lo scorso anno, già vincente ad Alassio nel 2019, con un palmares di prestigio: Trofeo Gorla, Coppa Adriatico, West Liguria, Inverno in regata, etc.), l’ ex Campione del mondo “Low Noise II” di Valerio Luigi Dabove (dal carniere davvero invidiabile: oltre al titolo mondiale, tre successi ad Alassio nel 2014, 2015 e 2016, Coppa Dallorso, Campionato del Tigullio etc.), “Aurora” di Paolo Bruno Bonomo (un successo ad Alassio nel 2016, già vincente nel West Liguria, Trofeo Cozzi, Autunno in Regata, etc.), altre imbarcazioni con tanti trofei in bacheca come “ Il Pingone di Mare” (Federico Stoppani), “Aile Blanche” (Simone Eandi), “ Capitani Coraggiosi” (Federico Felcini e Guido Santoro) e “Spirit of Nerina” (Paolo Ricaldone). Ma non è finita: a dare un tocco di internazionalità ci sono anche l’ iberica “Beatrice” (Gian Piero Francese) e l’ estone “Velasquez”(Luigi Buzzi). E’ atteso anche un folto pubblico di appassionati della vela che potrà seguire dalla costa le spettacolari evoluzioni delle imbarcazioni.

CLAUDIO ALMANZI