Accordo Filse e Carige, Berrino: da oggi si può chiedere anticipo cassa integrazione

“Da oggi è operativo l’accordo tra Regione Liguria, Filse e Carige per l’anticipo della cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili di Regione Liguria.

“Ringraziamo Filse e Carige – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino (FdI) – per la velocità che hanno impresso alla pratica, che risponde a una necessità reale e urgente delle famiglie liguri.

I lavoratori che ne hanno diritto possono rivolgersi da oggi agli sportelli Carige: l’anticipo di cassa è garantito da Regione Liguria e da Carige per tre milioni.

Da domani lo stesso protocollo sarà inviato anche agli altri istituti bancari del territorio che valuteranno la loro adesione: a mano a mano che saranno formalizzati nuovi accordi ne daremo informazione, in modo che i lavoratori sappiano a chi potranno rivolgersi.

Chi non avesse il conto in Carige o, prossimamente, in uno degli altri istituti che aderiranno, potranno aprirne uno apposito temporaneo, senza alcun costo a loro carico”.