Acceso il Presepe di Manarola: oltre 250 figure illuminano il borgo fino al 18 gennaio

La 64ª edizione del famoso presepe luminoso allestito sui terrazzamenti di Manarola rinnova una tradizione natalizia unica nelle Cinque Terre

A Manarola, borgo delle Cinque Terre, torna a splendere il celebre presepe luminoso ideato da Mario Andreoli. L’installazione, che occupa i terrazzamenti sul versante collinare che domina il borgo, ha preso vita con oltre 250 figure che compongono la rappresentazione della Natività, trasformando ancora una volta il villaggio in un suggestivo quadro natalizio. Il presepe sarà presente fino al 18 gennaio 2026, offrendo a turisti e residenti un’occasione di visita durante tutto il periodo delle feste.

Una cerimonia di accensione con autorità e valorizzazione del territorio

La cerimonia di accensione della 64ᵃ edizione ha visto la partecipazione di figure istituzionali. Oltre alla sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani, erano presenti anche il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone. A margine dell’evento, Bucci ha definito il presepe come «uno dei più bei simboli del Natale in Liguria», sottolineando come la magia del borgo illuminato offra uno spettacolo unico e degno di valorizzazione.

Pecunia ha espresso orgoglio per la tradizione che continua grazie alla creatività lasciata da Mario Andreoli, mentre Giampedrone ha ribadito l’impegno delle istituzioni locali a tutelare e promuovere il territorio, anche attraverso interventi infrastrutturali come quelli realizzati per la riapertura della Via dell’Amore tra Manarola e Riomaggiore. Viviani, dal canto suo, ha ricordato il valore della tradizione come patrimonio collettivo, frutto del lavoro volontario e della passione per la cultura, il paesaggio e la spiritualità.

Un’attrazione che unisce identità, spiritualità e turismo

Il presepe di Manarola non è solo una rappresentazione natalizia: è prima di tutto un’opera che racconta la storia di un territorio unico. Le figure illuminate incastonate tra vigneti e pietra fanno da ponte tra la tradizione religiosa, l’identità culturale locale e il richiamo estetico per chi sceglie le Cinque Terre come meta invernale. Questa edizione rinnova la promessa di portare nel borgo una luce che unisce passato e presente, fede e comunità, valorizzando le peculiarità di un luogo che vive tutto l’anno del legame tra natura, architettura e umanità.

Come e quando visitarlo

Il presepe resterà attivo fino al 18 gennaio 2026: le sue luci si accendono ogni sera, offrendo un itinerario suggestivo per chi decide di visitare Manarola in occasione delle festività natalizie o nelle settimane successive. Per molti osservatori e turisti, rappresenta un’occasione per vivere le Cinque Terre in inverno con un’atmosfera diversa, fatta di silenzi, riflessi e panorami che in altre stagioni sono meno visibili. Le istituzioni e il Parco Nazionale assicurano l’impegno a preservare questo evento, testimonianza di creatività, comunità e amore per il territorio.

Photo Gallery