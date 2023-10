Abusivi in casa Arte via Cechov: nordafricani fatti sloggiare

Due ventenni stranieri, gravati da pregiudizi di polizia e mai rimpatriati, ieri sono stati sorpresi all’interno di un alloggio di proprietà dell’A.R.T.E. in via Cechov a Genova Begato.

Uno dei due, nato in Tunisia, è stato denunciato per spaccio di droga e porto di oggetti atti a offendere in quanto è stato trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e un coltello.

L’altro giovane, nato in Algeria, è invece stato denunciato per ricettazione essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare provento di furto.

Entrambi sono poi stati denunciati per invasione di terreni ed edifici essendo emerso che l’alloggio era occupato abusivamente.