Abusi in palestra nell’Imperiese: arrestato un coach di savate

Un’indagine nata dalla confidenza a un militare dell’Arma

La comunità sportiva dell’Imperiese è scossa da una complessa vicenda giudiziaria che coinvolge un istruttore di savate sessantunenne, accusato di ripetute violenze nei confronti di alcune sue atlete. L’inchiesta ha preso il via grazie alla determinazione di una delle vittime, la quale ha trovato il coraggio di rivelare i soprusi a un carabiniere che frequentava la stessa palestra nel suo tempo libero. Le testimonianze raccolte hanno permesso agli inquirenti di ricostruire uno scenario di sistematiche molestie avvenute prevalentemente all’interno di una struttura sportiva privata, ricavata nell’abitazione dell’uomo situata nel Imperiese.

La manipolazione psicologica e le finte tecniche di crescita

Secondo quanto emerso dagli atti dell’inchiesta, l’allenatore esercitava un condizionamento mentale profondo sulle giovani per giustificare atti di natura sessuale. Le atlete coinvolte, che oggi hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, venivano convinte che subire tali trattamenti fosse necessario per forgiare il carattere e migliorare le prestazioni agonistiche sul ring. L’indagato mascherava palpeggiamenti e contatti fisici inappropriati sotto forma di massaggi defaticanti obbligatori.

Le misure cautelari e il controllo tramite braccialetto elettronico

Il quadro probatorio avrebbe descritto episodi gravissimi, che includono baci forzati e pretese di nudità durante le trasferte agonistiche. Situazioni in cui le vittime spesso reagivano con pianti e tremori. Inizialmente posto agli arresti domiciliari, la posizione cautelare dell’istruttore è stata recentemente modificata dal giudice.

Attualmente l’uomo è sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese, una misura che verrà monitorata costantemente attraverso l’applicazione di un dispositivo di controllo elettronico. Le autorità continuano a fare luce sulla durata e sull’estensione di questi abusi, perpetrati per anni sfruttando il ruolo di guida tecnica e morale dell’allenatore.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube