Abbonati Genoa, record per il terzo anno consecutivo: sono ben 28.101 !

Possiamo dirlo senza tema di smentita; la campagna abbonamenti del Genoa è stata “Meravigliosa” di nome e di fatto!

Perche i tifosi rossoblu non tradiscono mai, e migliorano il primato per per la terza stagione consecutiva; insomma, sarà una vera e propria “Carica dei 28.101″ che supporterà il vecchio balordo negli impegni ufficiali 2025-26.

La società ha detto “stop alle vendite”, per lasciare posti allo stadio e fidelizzare altri fans.

La Segreteria del Grifone, tramite l’Ufficio Stampa, comunicato un dato molto importante: l’età media degli abbonati continua ad abbassarsi di anno in anno.

Ricordaimo che nella scorsa stagione gli abbonati sono stati 28.093.

Questi dati confermano che il “Luigi Ferraris” sarà ancora tra gli stadi con più occupazione posti.

“Vogliamo ringraziare ogni abbonato per l’amore verso la squadra del cuore”,dicono soddisfatti a Villa Rostan.

Insomma un piccolo, piccolissimo ritocco rispetto alla cifra raggiunta nel ‘24/25, che era valsa l’ingresso nella Top-5 italiana.

Sta di fatto che da quasi due anni e mezzo, con uno zoccolo duro che si è allargato nelle ultime stagioni, la media spettatori si è posata stabilmente sopra l’asticella delle 30mila presenze (31.560 nella Serie A ‘24/25 inficiata dalle porte chiuse nel match, da potenziale tutto esaurito, con la Juventus).

E la squadra intanto prosegue senza intoppi la preparazione ed ha già messo in bacheca un trofeo, quello del triangolare giocato nei giorni scorsi con Villareal e Real Oviedo.

Insomma, una stagione partita nel migliore dei modi.

Il Genoa è pronto, ed i suoi tifosi, al suo fianco, prontissimi!

Franco Ricciardi