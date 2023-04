A7, camion urta volta galleria: tratto chiuso

Dopo una prima mattinata pesante, sulla A7, al km 109, un camion ha scontrato la volta della galleria Boccardo, facendo cadere alcuni pezzi sulla carreggiata in direzione Milano.

Per questo motivo sulla A7 Serravalle-Genova è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia, in direzione di Milano.

“La chiusura – si legge in una nota di Autostrade per l’Italia – proseguirà per il tempo necessario a consentire l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, dove si sono formati 8 km di coda, si consiglia di percorrere la SS35 dei Giovi per poi rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia. A chi proviene dalla A12 Sestri-Livorno o da Genova ovest ed è diretto a Torino, consigliamo di percorrere la A6 Torino-Savona.”

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia.

Il materiale caduto sull’asfalto non sarebbe cemento ma pezzi di metallo appartenenti a una centina, le armature di ferro che sostengono gli archi e le volte.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time