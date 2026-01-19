A12, chiusa l’uscita di Chiavari: lavori fino a marzo

Interventi notturni e stop prolungato allo svincolo per la riqualificazione delle barriere di sicurezza

Nuovi disagi per la circolazione sull’autostrada A12 Genova–Sestri Levante, dove da questa sera scattano limitazioni rilevanti allo svincolo di Chiavari. La chiusura si inserisce nel contesto dei numerosi cantieri attivi sulla rete autostradale ligure e interesserà in particolare chi viaggia dal Levante in direzione del capoluogo.

Avvio dei lavori e prime chiusure notturne

La stazione di Chiavari viene chiusa a partire dalle 22 di lunedì 19 gennaio per consentire l’avvio degli interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza dell’intero svincolo. In questa prima fase, le lavorazioni richiedono l’assenza di traffico e comportano lo stop sia in entrata verso Genova sia in uscita per i veicoli provenienti da Genova e da Sestri Levante fino alle 6 di martedì 20 gennaio.

Terminata la fase notturna iniziale, dalle prime ore del mattino del 20 gennaio la stazione resta comunque non accessibile in uscita per chi percorre l’autostrada in direzione Genova partendo da Sestri Levante.

Chiusura prolungata e riapertura programmata

La limitazione allo svincolo di Chiavari è destinata a protrarsi per diverse settimane. La riapertura dell’uscita è programmata alle 6 di venerdì 6 marzo, in modo da ripristinare la piena funzionalità prima dell’aumento dei flussi di traffico previsto con l’avvicinarsi della stagione primaverile.

Durante l’intero periodo dei lavori, la rampa di ingresso verso Genova sarà comunque utilizzabile, seppur con circolazione regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

Percorsi alternativi per gli automobilisti

Per limitare l’impatto delle chiusure sulla viabilità, agli utenti dell’A12 viene indicata come alternativa la stazione di Lavagna, situata al chilometro 41+100. L’opzione consente di aggirare lo svincolo di Chiavari durante le fasi più critiche dei lavori, riducendo i rallentamenti soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

