A12, auto cappotta in galleria: traffico in tilt Nervi-Genova Est

Altro incidente nella tratta genovese dell’autostrada A12, dove intorno alle 8 di oggi un’auto si è ribaltata all’interno della galleria della A12 che separa il viadotto Bisagno e il viadotto Veilino.

Traffico in tilt e disagi fra il casello di Genova Nervi e Genova Est, in direzione del capoluogo ligure, dove si è formata una coda chilometrica.

Sul posto sono interventi i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Al momento, sembra che il veicolo, per cause ancora da accertare, abbia sbandato e si sia capottato in mezzo alla carreggiata.

Per fortuna, le due persone all’interno dell’auto sono rimaste soltanto leggermente ferite.