‘A tutto Sesto: Sestri non é Sanremo’. Domani kermesse musicale presso gli Amici del Chiaravagna

“A tutto Sesto: Sestri non è Sanremo”. E’ lo slogan dell’appuntamento in programma per domani, sabato 18 febbraio, dalle ore 16:30 presso la sede degli “Amici del Chiaravagna” in Via A. Travi 70 a Genova Sestri Ponente.

Nel mese del Festival di Sanremo, il sodalizio socio-culturale sestrese ha organizzato con la conduzione di Franco Bozzo “un favoloso pomeriggio musicale alla scoperta di come anche copiare sia un’arte, ma talvolta…”, come si legge sul sito Fb degli “Amici del Chiaravagna”.

Alla scoperta di variazioni sul tema, versioni, cover, interpretazioni, contaminazioni, plagi, tributi, remix, mash-up

Prenotazione via mail su info@amicidelchiaravagna.it

Marcello Di Meglio