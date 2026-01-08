A Savona una folla ai funerali di Maria Angela Levo

Savona. Si sono svolte a Savona le esequie della professoressa e formatrice Maria Angela Levo. Ad officiare la cerimonia funebre, che si è svolta nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco da Paola, è stato l’ex parroco Don Angelo Magnano, vicario Foraneo di Savona e responsabile dell’Ufficio Stampa diocesano. Toccanti le parole, pronunciate in ricordo di Angela, non solo da parte del sacerdote, ma anche quelle di coloro che hanno voluto esternare il cordoglio per la perdita di una così grande persona non solo dal punto di vita culturale, ma anche religioso. La scomparsa della docente è stata infatti un duro colpo non solo per il mondo della scuola, ma anche per il settore del volontariato e della cultura della provincia di Savona. La Levo, che è mancata all’età di 93 anni, è stata insegnante, formatrice e promoter di tante iniziative culturali, presidente di varie associazioni culturali e professionali della scuola. In maniera instancabile ha organizzato per decenni molteplici viaggi, iniziative culturali, gemellaggi, mostre ed eventi non solo per l’Aede (Associazione Europea degli Insegnanti) e per S.i.de.f (Società Italiana dei Francesisti), ma anche per l’ Amopa (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). Nella sua lunga carriera scolastica ha avuto numerosi ed importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, proprio per tutte le iniziative volte a realizzare l’amicizia fra i popoli. Ex formatrice dei docenti di Lingua francese non solo liguri, la Levo è stata per molti anni collaboratore dell’IRRSAE Liguria, creatrice e curatrice di molti progetti sperimentali e premiata con le celebri “Palme Accademiche” della Repubblica francese per il suo impegno nella diffusione della cultura e della lingua francese. Ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti da enti internazionali quali l’ AEDE (Association Européenne des Enseignants) e la SIDEF (Société Internationale des Enseignants de Français). Presidentessa onorario dell’Aede, sezione ingauna, ha ricevuto anche premi e riconoscimenti in campo culturale. Nel 1990 ad Arnasco le venne attribuito, il Premio AEDE per il suo impegno nello sviluppo dei rapporti italo-francesi. La professoressa Maria Angela Levo ha ricoperto anche per molti anni la carica di fiduciaria regionale della società dei francesisti. Nel 2017 ha ricevuto dal Comune di Savona e dal Soroptimist Italiano l’ambito premio “Per la cultura”. “La Levo – hanno spiegato il Segretario Generale della Società Italiana dei Francesisti Aldo Antonio Cobianchi, con un messaggio letto dalla socia Silvana Botta e l’ex Preside, referente Amopa Pietro Dallera – era una cara amica, una colonna delle nostre Associazioni, fondatrice e Fiduciaria provinciale della S.I.DE.F. e Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques. E’ stata una grande formatrice, un vero punto di riferimento culturale per tanti insegnanti che hanno intrapreso la carriera docente ed ha seguito con passione la loro formazione. I suoi corsi di aggiornamento hanno formato diverse generazioni di validi insegnanti di Francese ed ha organizzato importanti viaggi e convegni internazionali per gli insegnanti”. A Savona ha anche insegnato per dodici anni al Liceo Scientifico Orazio Grassi e fra i numerosi progetti che ha realizzato nella sua lunga carriera sono da segnalare gli importanti gemellaggi con Francia e con i paesi francofoni. La nostra redazione si unisce al dolore dei nipoti Giorgio ed Alberto, dei parenti, dei famigliari e degli amici per la perdita di una così grande e cara persona.

Claudio Almanzi