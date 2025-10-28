A Rapallo siete mafiosi: sindaca Ricci denuncia una decina di leoni da tastiera

La sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci oggi ha riferito di avere denunciato una decina dieci persone per commenti offensivi su Facebook.

La prima cittadina ha depositato le denunce nei confronti dei “leoni da tastiera” nel corso del 2025, le ultime alcuni giorni fa.

Il motivo sono una serie di commenti ritenuti diffamanti nei suoi confronti e nei confronti della giunta comunale.

Un gesto ritenuto “indispensabile per difendersi dagli attacchi troppo spesso scaturiti in vero e proprio odio social”.

La sindaca, contattata dall’agenzia Adnkronos, ha precisato di non potere fornire dettagli sulle persone denunciate.

“La critica – ha spiegato la sindaca Ricci – è sempre legittima perché è una libera manifestazione del pensiero, ma in questo caso non si tratta di critiche, bensì di ingiurie e accuse pesanti e del tutto gratuite che ledono la reputazione e l’immagine dell’amministrazione comunale”.

Nei post, pubblicati su diverse pagine Facebook, la sindaca Ricci ha letto commenti che accusano l’amministrazione comunale con frasi pesanti come “mafiosi, corrotti, collusi, ladri e truffatori”.

Si fa riferimento anche alle “cosche presenti a Rapallo e alla concussione tra interessi privati e politica”.

“Presentano insomma sindaco e giunta comunale dediti al malaffare” ha riferito la prima cittadina di Rapallo.

