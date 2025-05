A Rapallo arriva la magia della musica sanscrita di Gaiea Sanskrit Gli artisti internazionali Gaiea Sanskrit e il Cosmic Choir

A Rapallo arriva la magia della musica sanscrita di Gaiea Sanskrit portano la magia della musica sanscrita in Italia Rapallo (GE) –Gaiea Sanskrit e il Cosmic Choir incanteranno il pubblico italiano questa estate con una serata magica di musica sacra.

Sabato 28 giugno alle ore 17, Gaiea e il suo international Cosmic Choir si esibiranno a Montallegro – Rapallo (GE) presso “Il Pellegrino” Sarà un evento unico, appassionante e stimolante, che invita tutti, dai ricercatori spirituali agli amanti della world music, a sperimentare la magia dei canti sanscriti in una cornice mozzafiato.

Il significato del Sanscrito Il sanscrito, denominato anche la lingua degli Dei e madre di molte lingue indoeuropee, ha più di 3.000 anni e riveste tutt’oggi un ruolo molto importante. Le sue parole, suoni e vibrazioni formano un ricco arazzo di profondo significato culturale, filosofico e spirituale. Gli antichi testi sanscriti hanno influenzato il mondo dello yoga, della meditazione nonchè la linguistica moderna e persino la scienza attuale.

Per le sue qualità e bellezza il sanscrito è stato anche soprannominato “la lingua del futuro”. Un’esperienza musicale spirituale Il concerto sarà un viaggio musicale che aprirà il cuore. Ambientato nella bellissima e tranquilla atmosfera dell’Albergo Il Pellegrino, incastonato tra le colline di Montallegro, l’esibizione prevede canti meditativi in sanscrito e brani gioiosi, volti ad elevare lo spirito.

Le voci di Gaiea e del Cosmic Choir riecheggeranno nel magico spazio di un bosco secolare, creando vibrazioni di guarigione che trascendono il linguaggio. Anche coloro che non conoscono il sanscrito saranno toccati dalla bellezza della musica e troveranno un senso di pace e unità nell’esperienza.

Unirsi al divino “Lanciamo un caloroso invito a tutti, sia a coloro che già stanno percorrendo una propria strada spirituale sia a coloro che semplicemente amano la musica, ad unirvi a noi per questo evento unico al mondo. Venite per condividere una serata di pace, ispirazione ed elevazione spirituale con le vibrazioni dell’antica lingua sanscrita in uno dei luoghi più belli della riviera italiana.

In una serata speciale, Oriente e Occidente si incontrano in una magica armonia attraverso il suono”, il commento all’evento da Gaiea. “Unitevi a Gaiea Sanskrit e al Cosmic Choir a Rapallo e lasciate che l’antica lingua del sanscrito riempia il vostro cuore di pace e gioia.

Non vediamo l’ora di condividere questa magica serata con tutti”, il commento finale di Gaiea e dei componenti del coro riguardo il loro arrivo in Italia”, l’appello dell’artista britannica. Chi è Gaiea Sanskrit Gaiea Sanskrit è una rinomata cantante e cantautrice britannica, famosa per le sue toccanti interpretazioni di mantra e versi sanscriti. Ha iniziato a studiare il sanscrito all’età di quattro anni, conseguendo in seguito una laurea in sanscrito presso l’Università di Oxford e un Master in teatro musicale presso Goldsmiths.

Gaiea unisce la sua profonda conoscenza di questa antica lingua al suo talento musicale, per creare brani che risuonano con il pubblico di tutto il mondo. Le sue performance, i suoi workshop e le sue registrazioni, fondono canti tradizionali sanscriti che si muovono calienti con melodie contemporanee, ispirate alla musica classica indiana e agli insegnamenti spirituali universali. Gaiea ha pubblicato numerosi album e singoli brani che testimoniano l’appeal universale di questi canti sacri.

Ha inoltre fondato il Cosmic Choir, un ensemble globale di cantanti provenienti da tutto il mondo dediti allo studio e alla pratica della musica sanscrita. Dettagli dell’evento Data & Orario: Sabato, 28 giugno 2025 ore 17 Luogo : Albergo Il Pellegrino, Salita al Santuario, 15, Montallegro – Rapallo (GE) Prenotazione obbligatoria. Contributo associativo di partecipazione 20€ È consigliabile prenotare in anticipo, poiché lo spazio della sede è limitato.

Contatti in Italia per biglietti e informazioni Per prenotare il proprio posto basta contattare l’ organizzazione locale via e-mail o telefono ai seguenti recapiti: e-mail: ilsoffiodidurga@gmail.com Tel. +39 349 639 0275