A Quezzi arriva un nuovo ecocompattatore RecoPet: cittadini e scuole protagonisti del riciclo sostenibile

Un nuovo ecocompattatore RecoPet a servizio del quartiere di Quezzi

Largo Merlo, all’angolo tra via Pinetti e via Edera, ha accolto questa mattina il nuovo ecocompattatore green RecoPet, una macchina innovativa alimentata a energia solare che consente di raccogliere bottiglie in plastica PET per bevande come acqua minerale, bibite, succhi di frutta, energy drink e latte. Grazie a questo sistema le bottiglie non vengono contaminate e possono così essere riciclate nella produzione di nuovi imballaggi alimentari secondo il principio del “bottle-to-bottle”.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del Presidente del Municipio Bassa Val Bisagno Fabrizio Ivaldi, dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu e del Direttore Generale di AMIU Genova Roberto Spera, insieme ad alcune classi della scuola primaria “Giuseppe Fanciulli”. I bambini, che in mattinata avevano partecipato a un laboratorio sul riciclo della plastica, hanno voluto testare per primi la macchina, trasformando il momento in una piccola festa per tutto il quartiere.

Un’iniziativa che nasce dalla normativa europea SUP

L’installazione degli ecocompattatori green risponde agli obiettivi fissati dalla direttiva europea Single Use Plastic (SUP), che prevede il raggiungimento di una raccolta del 77% delle bottiglie immesse sul mercato entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

«Come Municipio Bassa Val Bisagno, ci riteniamo soddisfatti per il posizionamento dell’ecocompattatore nel quartiere di Quezzi – sottolinea il Presidente Fabrizio Ivaldi –. Ci auguriamo che questo possa aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, del riciclo e del riuso. Ringraziamo AMIU Genova e l’Assessore Silvia Pericu per questa importante iniziativa».

Educazione ambientale e tecnologia per una Genova più sostenibile

«La tecnologia degli ecocompattatori rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile – afferma l’Assessora all’Ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu –. Queste macchine rendono il gesto del riciclo semplice e immediato, e permettono ai cittadini di vedere come un’azione quotidiana possa generare benefici ambientali ed economici per tutta la comunità. È un esempio virtuoso di innovazione al servizio dell’ambiente, che unisce educazione, partecipazione e tecnologia».

Il progetto RecoPet e la rete degli ecocompattatori a Genova

L’installazione di Quezzi si inserisce nel progetto nazionale RecoPet, promosso da COREPLA, il Consorzio per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. L’iniziativa mira a incentivare la raccolta differenziata del PET, materiale prezioso e completamente riciclabile, coinvolgendo cittadini, scuole e comunità locali in un percorso condiviso di economia circolare.

Ogni bottiglia conferita consente di accumulare punti, convertibili in sconti presso negozi e attività commerciali aderenti del territorio grazie alle convenzioni locali. Le attività possono inoltre partecipare gratuitamente al progetto, inserendo le proprie promozioni sull’app RecoPet Partner, contribuendo così a un sistema virtuoso che sostiene non solo l’ambiente, ma anche l’economia dei quartieri.

Nove ecocompattatori attivi a Genova e tre nel Genovesato

Con l’attivazione della macchina di Largo Merlo, salgono a nove gli ecocompattatori RecoPet installati a Genova:

Terminal Traghetti

Via Lagustena (San Martino)

Via dei Mille (Sturla)

Via Mura di Santa Chiara (Carignano)

Piazza Henry Dunant (Arena Albaro)

Via de Marini (Autorità Portuale)

Giardini Piazzale Rusca (Quinto)

Piazzale Attilio Ghiglione (Pontedecimo)

Largo Merlo (Quezzi)

A questi si aggiungono i dispositivi installati nei Comuni di Ronco Scrivia, Sant’Olcese e Serra Riccò, a testimonianza della crescente diffusione di queste tecnologie sul territorio genovese. Gli ecocompattatori, pratici e di facile utilizzo, contribuiscono a ridurre i volumi dei rifiuti e a garantire un processo trasparente di riciclo.

AMIU Genova premiata per il coinvolgimento dei giovani nel riciclo

Lo scorso 14 ottobre, il progetto RecoPet ha portato ad AMIU Genova un importante riconoscimento nazionale: il Premio “CNEL Impatto PA 2025”, conferito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Il premio valorizza le esperienze più innovative e sostenibili della Pubblica Amministrazione italiana, in particolare quelle capaci di coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell’ambiente.

Entro la fine dell’anno, la rete Plastipremia confluirà nel progetto RecoPet, consolidando una piattaforma unica dedicata alla raccolta del PET e alla promozione di comportamenti sostenibili e premianti per i cittadini.

