A Marassi c’è Genoa-Inter (domenica, ore 18.00), il Grifone prova l’impresa.

Molta attesa per lo scontro tra Genoa ed Inter, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 al “Ferraris”, gara valida per 15ª giornata di Serie A.

Il grifone dovrà rinunciare a Messias, che è alle prese con i consueti problemi muscolari, ma soprattutto di Ostigard, che non è stato convocato per un infortunio non grave ma che necessita di riposo, quindi assurdo rischiarlo.

Mister De Rossi ha espresso grande fiducia nella sua squadra, e conta sull’ambiente di Marassi, del tifo della Nord e di tutto lo stadio: “Per riuscire a fare il risultato – ha detto il traner rossoblu – dovremo essere quasi perfetti, perche l’Inter è uno squadrone, forte e soprattutto rabbioso dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool”.

Perchè i neroazzurri, non ne fanno mistero, arrivano a Genova assestati al terzo posto, e vogliono assolutamente riscattarsi dopo l’amarezza europea; tra l’altro da non sottovalutare il fatto che l’Inter ha il miglior attacco del campionato.

Resta però il fatto che il Grifone attraversa un ottimo momento di forma ed è reduce da una lunga striscia positiva. La squadra di De Rossi, che ha un feeling speciale con l’ambiente, cerca un successo di prestigio contro una big per fare il definitivo salto di qualità.

Curiosità, gli ultimi tre incontri tra Genoa e Inter al “Ferraris” sono terminate in parità.

LE FORMAZIONI POSSIBILI

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione Aia di Roma. Suoi assistenti sono Rossi e Bercigli, quarto uomo Fourneau.

Prima della gara sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell’ex rossoblu degli anni ’60 Bruno Baveni, mancato sabato a Sestri Levante.

FRANCO RICCIARDI