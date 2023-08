A Loano una serata di grande cabaret Sabato 20 agosto 2023 con Renzo Sinacori, Urbano Moffa e Gianni Astone

Nuovo appuntamento con le risate a Loano. Sabato 20 agosto alle 21.30 sul palco allestito in

piazza Italia a Loano andrà in scena una serata di cabaret.

Protagonisti tre grandi comici provenienti dai più famosi show di comici della Tv: oltre al loanese Renzo

Sinacori ci saranno Urbano Moffa e Gianni Astone.

La serata, organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la direzione

artistica di Social Events Cabaret, è a ingresso libero.

Renzo Sinacori è un travolgente connubio di cabaret e satira, uno tra i più significativi comici del

panorama Italiano da Zelig. Comico di razza siciliana con ottimo pedigree adottato in Liguria

artisticamente milanese, non sporca e non abbaia e sopratutto non molesta le vicine di casa. Esperienza

trentennale passata tra piazze, teatri, televisione e cinema con qualche incursione video clip, radio e

pubblicità. Monologhista di razza, è specializzato nelle relazioni di coppia. Abile nel sondare le incognite di

un ménage, che diventano spunto per realistici dialoghi, visto con gli occhi di chi sa subito cogliere tic e

manie della vita oltreoceano, dell’American way of.

Ha trascorso gran parte della sua carriera tra cabaret

cinema televisione e teatro, con incursioni nel mondo dei videoclip. Nel 2019 è stato ospite al 72^

Festival di Cannes come attore protagonista per il film: “In Viaggio con la Figlia”per la regia di Giorgio

Molteni. Al “DMFEST” a Roma è stato premiato come migliore attore. Nel 2018-19 ha partecipato nel

ruolo di Alfio Pedrettii alla fiction “Rocco Schiavone 2” con Marco Giallini. Attore poliedrico, Renzo è

tuttora testimonial in spot pubblicitari di importanti realtà italiane: Yogurt Yomo “Il gusto della gioia” e

Banca Etica con l’attore Pietro Sermonti.

Urbano Moffa è monologhista e caratterista dalla grande energia e capacità interpretative. Il suo cabaret

è accompagnato dalla chitarra di Fazio Armellini. Urbano Moffa, oltre ad essere un cabarettista affermato,

è anche attore di teatro. Ha partecipato a numerosi festival nazionali di cabaret e a trasmissioni televisive

come “La sai l’ultima?”, “Scherzi a parte”, “Love Bugs”, “Bulldozer”, “Caffè Teatro Cabaret”, “Notte

Mediterranea”, “Piloti” e ha fatto parte del Laboratorio Zelig.

E’ apparso a “Colorado Cafè” e “Eccezionale

Veramente”. Interprete nel film “La grande prugna” con Luciana Litizzetto, Enzo Iacchetti, Mago Forest,

Enrico Bertolino. Ha affiancato Max Pisu negli spettacoli teatrali “Tarcisioscopia” e “Autogrill” e con

Gabriele Cirilli in “Le Cirque de Cirill” andato in onda su Comedy Central. E’ entrato nel Guinness dei

primati per aver stabilito nel 2003 ad Andora insieme ad altri nove comici, il record mondiale ancora

imbattuto di 35 ore continuate di spettacolo cabaret.

Gianni Astone nasce il 15 ottobre 1972 a Castellaneta (Ta), cresce e muove i primi passi nella ridente

cittadina di Laterza (Ta), dove comincia le prime esperienza teatrali nella compagnia teatrale Karimor, con

realizzazione di commedie di Pirandello, De Filippo, Goldoni. Nel 1993 partecipa cosi al Concorso

Nazionale del teatro in vernacolo presso il Teatro Ghione di Roma per il centenario di Goldoni.

Dopo soli

11 anni di animatore in giro per il mondo, in qualità di capo animazione, capo villaggio e direttore

artistico, si trasferisce a Milano nel 2000 e comincia la sua esperienza di cabarettista e presentatore, con

brevi apparizioni sulle reti Mediaset e private della Lombardia, lavorando presso locali di cabaret come lo

Zelig Cabaret Lab, la Corte dei Miracoli, Lo Scaldasole, Teatro Ciak Milano, Teatro Nuovo di Milano, Caffe

Teatro Cabaret di Samarate (Va), il Ca’ Bianca, CAB 41 di Torino, Progetto Derby Milano con Teo Teocoli,

Nino Formicola (Gaspare, di Zuzzurro e Gaspare) e l’Autogrill Lab diretto da Max Pisu a Legnano,

Comune di Loano

portando in giro lo spettacolo di Al Barese “I Viaggi del Gommone”, e Tiberio Orazi, sempre in cerca di

lavoro. Premi e partecipazioni: nel 2005 finalista del Festival Internazionale del cabaret di Muggiò (Mi);

nel 2006 finalista del Festival Città di Fossano (Cn); nel 2007 vincitore dell’11^ premio del Festival di

Martina Franca (Ta); nel 2007 vincitore del Festival Montelvini Albert Kart DOC di Treviso; nel 2007 finalista al

Festival Nazionale del Cabaret di Torino; nel 2008 vincitore del Premio della Critica Festival Amoremio a

Grottammare (Ap); nel 2005 presentatore animatore Festival Latino Americando ad Assago (Mi); nel

2006 a Loveline su MTV condotto da Camila Raznovic; nel 2008 nella trasmissione su Odeon Tv

“CO.CO.COMICI C’è posto per me?”; nel 2007/08 ospite nella nota trasmissione radio “L’Ottovolante” su

Radio2; nel 2009 vincitore del festival del cabaret di Trescore Balneario (Bg); nel 2009 nella trasmissione

su Sky Betting Channel “Bingo Show”; nel 2010 nella trasmissione tv “Derby Cabaret” su 7 Gold; nel

2010 “A gentile richiesta” su Canale 5; nel 2010 a “Domenica 5”; nel 2011 a “Big Cabaret” su Odeon Tv.