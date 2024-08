A Loano si celebra la Festa del Santissimo Nome di Maria Loano, ail via a Loano i festeggiamenti per la ricorrenza religiosa del Santissimo

promossi dalla Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Lunedì 11 settembre alle 21.40 in piazza Italia si terrà il concerto organizzato dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Il corpo bandistico loanese diretto dal maestro Davide Nari spazierà tra brani originali per banda, musica leggera, trascrizioni di classici.

Martedì 12 settembre, invece, nell’oratorio dei Bianchi sarà celebrata la festa del Santissimo Nome di Maria. Alle 20 il parroco don Edmondo Bianco officerà la santa messa.

Seguirà la processione per le vie cittadine: la statua della Madonna, ornata con fiori e lumi, sarà portata in processione dalla Confraternita dei Bianchi, insieme ai grandi crocifissi processionali, ricchi di ornamenti decorativi. Dopo aver percorso le vie esterne ed interne alle mura di Loano, il corteo religioso si fermerà in piazza Rocca, dove si svolgerà la cerimonia di benedizione.

Parteciperanno alla processione la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, la Banda Nostra Signora di Pontelungo di Albenga e numerose confraternite liguri con i loro artistici crocifissi.

Nella giornata del 12 settembre verranno celebrate altre funzioni alle 7, alle 8, alle 9 e alle 10.30.

La festa sarà preceduta da una novena di preparazione celebrata don Giacomo Porro. Tutti i giorni, da

martedì 3 a mercoledì 11 settembre, alle 20.30 verrà celebrato il rosario e alle 21 si terrà la messa con

omelia. Lunedì 11 settembre alla messa seguirà una veglia di preghiera.