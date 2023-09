A Genova una task force per i controlli con autovelox ed alcol test

Nella tarda serata di ieri e nella notte appena passata è stata messa in campo a Genova una vera e propria task force per i controlli per la velocità, ma soprattutto per l’alcol test.

Non ci sono ancora report ufficiali, ma sicuramente dei risultati ci sono stati, quali decurtamento di punti sulle patenti, se non il ritiro della stessa per infrazioni al codice della strada.

Secondo quanto abbiamo osservato sono stati istituiti numerosi posti di controllo, i posti di blocco per intenderci, in varie parti della città, più considerate ad alto rischio.

In particolare al casello di Genova Ovest ad opera della polstrada, in via Di Francia ad opera dei carabinieri, in piazza della Vittoria di fronte al Liceo D’oria all’uscita dell’Oktoberfest e quello della polizia locale con l’autovelox dopo il tunnel Cristoforo Colombo in piazza Dante.

Ma anche in corso Italia ad opera della guardia di finanza e della polizia locale (in entrambi i sensi di marcia).

A Quinto all’altezza dell’ex 7 Nasi, in via Montevideo con la polizia locale, ma soprattutto nei pressi della galleria Goffredo Mameli sia in direzione piazza Palermo, che in direzione via Piave.

Il consiglio è sempre quello di non superare i limiti di velocità, di bere in modo consapevole e di utilizzare i mezzi pubblici.