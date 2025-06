A Genova un Galà Lirico Internazionale dedicato all’Opera italiana, 14 giugno ore 21 Residenza delle Peschiere in via Giuseppe Parini 5

A Genova un Galà Lirico Internazionale dedicato all’Opera italiana con cantanti lirici provenienti da tutto il mondo

Organizzato da Spazio Musica della nota musicista e cantante Gabriella Ravazzi

La città di Genova si prepara per accogliere un grande evento di musica classica che coinvolge cantanti provenienti da tutto il mondo. SABATO 14 GIUGNO alle ORE 21 appuntamento con il GALA’ LIRICO INTERNAZIONALE alla Residenza delle Peschiere in via Giuseppe Parini 5.

Un concerto straordinario presentato da Associazione Musicamica e organizzato da Spazio Musica, due realtà del settore ormai consolidate e ben radicate sul territorio.

A tirare le fila è GABRIELLA RAVAZZI, direttrice di Spazio Musica e nome di rilievo nel panorama classico nazionale e internazionale. Violinista, soprano con una carriera importantissima alle spalle, ha l’orecchio assoluto ed è citata su importanti enciclopedie.

Tornando al 14. Con un intenso programma tratto fra gli altri da Verdi, Mozart, Mascagni e Rossini, gli artisti si esibiranno in una performance che rappresenta il compimento del percorso accademico di alto perfezionamento dedicato all’opera italiana durato un anno. Arie e duetti e per emozionare e coinvolgere il pubblico mediante un patrimonio che ci appartiene da secoli.

Il mondo in un concerto

Vista l’internazionalità dell’evento, data dalla presenza di artisti provenienti da tutto il mondo, ciascuno di loro chiuderà il Galà con un omaggio al proprio Paese d’origine attraverso l’esecuzione di un brano popolare. Il Galà Lirico Internazionale è un appuntamento con INGRESSO LIBERO.

CANTANTI:

Alessandra Adorno (Soprano – Russia), Chiara Marcellini (Soprano – Italia), Ai Awata (Mezzosoprano – Giappone), Clèmence Hicks (Mezzosoprano – Francia), Cristina Santi (Mezzosoprano – Sudamérica), Irina Volkova (Contralto – Russia), Stefano Paradiso (Basso – Italia)

Al pianoforte il Maestro Roberto Mingarini. Direttrice artistica Gabriella Ravazzi.

La direttrice di Spazio Musica, Gabriella Ravazzi dichiara:

“Ho creato Spazio Musica insieme a mio marito 47 anni fa pensando ai giovani, per portarli ad un livello musicale più alto. Non solo per il canto ma anche per altre discipline come il jazz. Allora non esistevano corsi simili e ho invitato i più grandi jazzisti americani. E poi abbiamo iniziato a fare la preparazione di opere italiane. Vengono da tutto il mondo per il perfezionamento, soprattutto professionisti con carriere anche avviate. Sono importanti i docenti in questi casi e ho sempre avuto la fortuna di coinvolgere dei grandissimi nomi.”

Galà Lirico Internazionale di Spazio Musica-Locandina

Spazio Musica APS

Nasce nel 1978 dalla volontà di due musicisti, Gabriella Ravazzi e Manlio Palumbo Mosca, con la finalità di creare delle masterclass di alto perfezionamento (allora mancanti) tenuti da docenti di chiara fama, e consentissero ai giovani musicisti di arrivare ad un livello tecnico e artistico tale da poter essere scritturati in teatri e stagioni concertistiche di prestigio.

L’opera Lirica è una parte importante del patrimonio artistico del mondo ed è stato riconosciuto anche dall’UNESCO. Dal 1994, oltre alle masterclass, Spazio Musica promuove quest’arte, organizzando Laboratori Lirici sull’opera italiana per cantanti, direttori, pianisti collaboratori, registi e due concorsi internazionali, per cantanti lirici e (per primi) uno per direttori d’opera, ad Orvieto nello splendido Teatro Mancinelli.

I Laboratori, ormai molto conosciuti e apprezzati, vedono la partecipazione di musicisti cantanti provenienti da tutto il mondo anche dopo aver ottenuto riconoscimenti importanti. Spazio Musica ha portato le sue produzioni di opere anche in Francia e Romania.

Gabriella Ravazzi

Una musicista e una voce al servizio della musica.

Inizia a cinque anni a studiare il violino; si diploma giovanissima al Conservatorio G. Verdi di Milano e fa parte di orchestre come la RAI e l’Angelicum. A 17 anni, inizia lo studio del canto. Vince concorsi nazionali ed internazionali e giovanissima debutta a Milano (Susanna in Nozze di

Figaro) iniziando una prestigiosa carriera che la porterà ad essere considerata nel panorama musicale italiano una presenza connotata dalla capacità di attraversare territori musicali diversi, in un’attività che spazia dalla musica del’500 all’avanguardia, attraverso l’opera, il concerto e la performance.

Ha cantato in ruoli principali più di 130 opere, da Mozart a Schoenberg, da Puccini a Berio ospite dei più importante teatri europei come Teatro alla Scala, Opéra di Parigi, Gran Liceo di Barcellona, Regio di Torino e Parma, Fenice di Venezia, S. Carlo di Napoli, Real di Madrid, Arena di Verona, Carlo Felice di Genova, ecc., e tenuto concerti nelle più prestigiose stagioni. Ha inciso dischi e CD e registrato per le maggiori radio europee.

Inoltre ha interpretato composizioni in prima assoluta di quasi tutti gli autori e compositori del 900, lavorando a fianco dei maggiori compositori. Le sono stati assegnati i premi: Noci d’oro e Stendhal alla carriera e nel ’94 il 1° premio delle Scuole di canto Italiane.

È stata per oltre vent’anni docente di canto nei Conservatori di Stato. Presente nelle giurie di importanti concorsi, tiene masterclasses in Italia ed in Europa e stabilmente a Parigi e Genova. Molti suoi allievi sono presenti nei cartelloni dei maggiori teatri. Attiva come regista lirica, ha messo in scena più di 30 opere. Fondatrice e direttore artistico dell’associazione

“Spazio Musica”. Ha ideato per Casa Ricordi le “Grandi operisti per giovani cantanti”, raccolte didattiche di arie d’opera. È citata su importanti enciclopedie della musica quali la UTET e

“GROSSES SANGERLEXIKON” di Kutsch Riemens.

MAGGIORI INFO —>

Spazio Musica: 3474194301 / https://www.spaziomusica.org/ / info@spaziomusica.org

Ass. Musicamica: 3396531632 / ass.musicamica.ge@gmail.com / www.giovannasavino.it