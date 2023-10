A Genova Quarto l’evento “Jenny è pazza?” dedicato al primo disco di Vasco. Il 15 ottobre alle ore 18 nello Spazio 21 dell’ex manicomio.

A Genova Quarto l’evento “Jenny è pazza?” domenica.

Presentazione della ristampa in vinile del primo disco mix di Vasco Rossi pubblicato nel 1977 per i canali di promozione alternativi come discoteche e radio allora nascenti che conteneva un’inedita quanto ardita long version di “Jenny”.

JENNY E’ PAZZA?

con Gianfranco Borgatti (editore)

Enrico Lisei (cantautore)

Andrea Di Marco (cantante Tropico del Blasco)

Claudio Gambaro (moderatore)

A seguire:

– showcase unplugged di Enrico Lisei

– omaggio a Vasco Rossi / concerto Tropico del Blasco

1977: prima dell’uscita dell’album d’esordio “Ma cosa vuoi che sia una canzone” di Vasco Rossi, la casa discografica Borgatti pubblica il primo 45 giri ufficiale del rocker di Zocca “Jenny / Silvia”.

Contemporaneamente viene distribuito un Disco Mix Promozionale su etichetta “Disco Jeans” edita da Paolino Borgatti contenente l’originale versione della canzone “Jenny” e sul lato B “Mr Dj”, un brano di disco music elettronica suonata da Mandrillo, il più famoso disc jockey di Bologna dell’epoca.

Oggi questo vinile 12″ è ricercatissimo dai fans di Vasco, anche perchè era dedicato ai canali di promozione alternativi come discoteche e radio allora nascenti e conteneva una inedita quanto ardita long version di “Jenny” della durata di 7’59”, mentre la versione contenuta nell’album del 1978 sarà accorciata di quasi un minuto e il titolo diventerà definitivamente “Jenny è pazza”.

2023: rarissimo e molto ricercato da appassionati e collezionisti, il Disco Mix viene oggi ristampato da Borgatti, per la prima volta dopo 45 anni in vinile, copie millesimate.

La presentazione avrà luogo domenica 15 ottobre alle ore 18 nello Spazio 21 dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, dove sarà possibile acquistare il vinile.

A seguire:

showcase acustico di Enrico Lisei, cantautore, psicologo e psicoterapeuta che ha inciso per la Borgatti e concerto rock con la storica cover band genovese (al completo) Tropico del Blasco che proporrà il meglio dell’intera produzione dell’autore di “Vita spericolata”.

Modera il giornalista Claudio Gambaro.

L’evento sarà ripreso da Sanremo TV canale 170 nazionale (tasto verde del telecomando per tutte le Smart TV).

