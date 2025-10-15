A fuoco la spiaggia del Bai a Quarto. Distrutto tutto. Nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio ha distrutto un locale adibito a rimessaggio barche nei pressi del Bai a Genova Quarto.

Per fortuna non si sono registrati feriti, né intossicati.

A fuoco un’imbarcazione e un capannone della storica associazione “Cala dei Montani”. La strada statale Aurelia, viale Pio VII, viale Quartara, sono state chiuse al traffico veicolare.

L’incendio è divampato all’interno di una società sportiva sulla spiaggia del Bai.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche con a motobarca, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale.

Secondo le prime informazioni ad andare a fuoco è stata un’imbarcazione, le fiamme hanno poi raggiunto un capannone distruggendolo e generando una densa colonna di fumo visibile in tutto il Levante genovese.