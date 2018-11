A fuoco appartamento a Genova Nervi

Una persona è stata trasportta in ospedale

Questa mattina si è sviluppato un incendio in un appartamento al terzo piano in via Oberdan a Genova Nervi. Ignote al momento le cause che hanno scaturire le fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre. L’incendio è stato spento velocemente.

Una persona è stata trasportata all’ospedale, mentre alcuni residenti, a livello precauzionale, sono stati fatti allontanare dalle proprie abitazioni.

Sul posto oltre a pompieri e personale sanitario anche carabinieri e polizia per i rilevi del caso.