A Finale Ligure prende il via venerdì 12 la dodicesima edizione di “Finale for Nepal”, manifestazione nazionale per amanti dall’arrampicata

“Finale for Nepal” all’insegna del connubio tra grande sport, spettacolo e solidarietà. Un’edizione speciale, che ruoterà intorno al tema Peace/Climb e sarà dedicata alla memoria di Claudio Casanova, assessore al turismo di Finale Ligure improvvisamente scomparso il 29 giugno 2022.

A inaugurare l’evento sarà il concerto con Kikko e la “Combricola del Blasco”, venerdì 12 maggio alle 21 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Sabato e domenica Finale Marina sarà, ancora una volta, il fulcro di un programma vario e intenso, in grado di coinvolgere un vasto pubblico di tutte le età, tra gare boulder, acquathlon, trekking, trail, ma anche momenti musicali, incontri con i protagonisti dell’arrampicata mondiale, shopping, sapori, cultura nepalese, e la possibilità di conoscere e sostenere i progetti di solidarietà in Nepal, promossi dall’associazione di volontariato Finale for Nepal.

Si parte sabato alle 9 sulla spiaggia dei Bianchi quando i Monaci tibetani inizieranno a creare il mandala, la cui realizzazione proseguirà fino a domenica. In Piazza Vittorio Emanuele II si alterneranno per tutta la giornata gare boulder per under 14 (ore 9.15) e giovani (ore 10), Slackline con Ivan Soddu, laboratori con gli acquerelli insieme a Sfuso Diffuso (ore 11), workshop con il fisioterapista Filippo Oliva (ore 11 – 13), la gara “nuota e corri” (ore 15), il collegamento in diretta con la casa-famiglia “La casa di Ste” di Kathmandu (ore 17.15), la finalissima Gara Boulder Giovani (ore 17.30) e il “Setter Best Trik” di Marzio Nardi (ore 19.15), per finire in serata con la musica di DJ CISQUI.

Cuore della giornata di sabato 13 maggio e tra gli eventi di maggior richiamo in calendario sarà lo spettacolo MTB trial con Vittorio Brumotti e il suo team, alle 16.30 in Piazza di Spagna.

Particolarmente intenso il programma di domenica, tra Piazza Vittorio Emanuele II, i sentieri e le spiagge di Finale: trekking con lo sherpa (iscrizioni a partire dalle 8.30), gara boulder (iscrizioni a partire dalle 9), trail fly (iscrizioni a partire dalle 9), e poi ancora i laboratori con gli acquerelli insieme a Sfuso Diffuso (ore 11) e il workshop con il fisioterapista (ore 11 – 13). Momenti clou della giornata saranno l’incontro con la scalatrice iraniana Nasim Eshqi (ore 16) e le finali boulder (ore 17.30).

Per tutta la durata dell’evento, Finale for Nepal offre inoltre un Village Sportivo, stand artigianali e possibilità di cimentarsi con slackline, yoga e canoa.

Finale for Nepal si chiuderà come da tradizione domenica alle 19 con la distruzione del mandala dei Monaci tibetani.

“Anche quest’anno, Finale for Nepal presenta tantissime opportunità per coloro che amano arrampicare e per chi vuole allargare i propri orizzonti” spiegano gli organizzatori. “Ancora una volta lo sport diventa occasione di consapevolezza e solidarietà, con la volontà di invitare tutti a partecipare attivamente alla costruzione di un mondo migliore e con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti in Nepal dedicati all’istruzione e alla formazione di bambini e ragazzi in difficoltà”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma: www.finalefornepal.org