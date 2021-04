A Chiavari instituita una nuova rotatoria in Largo Canepa

In zona Preli in Largo Canepa istituita una rotatoria, di prossima definitiva installazione, per regolare la viabilità ed evitare alcune criticità relative al traffico veicolare.

«In questa prima fase abbiamo utilizzo alcuni new jersey temporanei, in attesa della definitiva l’installazione di una struttura contenente un’aiuola verde; è stata tracciata anche una nuova segnaletica orizzontale e collocati diversi cartelli stradali. Un impianto funzionale che consente il passaggio di camion e mezzi per il trasporto delle imbarcazioni – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – Procederemo, poi, con la sistemazione dell’area e la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede, in continuità con quello presente in via Preli, sul lato d’ingresso della passeggiata ciclopedonale per aumentare ancor di più la sicurezza dell’intera zona».