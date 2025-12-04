A Casarza Ligure il 6 dicembre si accende il Natale: musica, luci ed eventi per tutta la comunità

L’accensione dell’albero in piazza della Vittoria inaugura il calendario natalizio con musica dal vivo, iniziative per bambini e degustazioni

Casarza Ligure si prepara a vivere una giornata dedicata alla gioia e alla condivisione, pensata per coinvolgere grandi e piccoli e inaugurare ufficialmente il periodo natalizio. Il primo appuntamento è fissato per il 6 dicembre alle ore 18, quando piazza della Vittoria diventerà il cuore pulsante della festa, accogliendo la tradizionale accensione dell’albero di Natale, uno dei momenti più attesi dalla comunità.

Fin dal pomeriggio la piazza inizierà ad animarsi, ma sarà alle 18 che l’atmosfera raggiungerà il suo punto più suggestivo. I solisti e il coro della Scuola della Voce, diretti da Sara Nastos, offriranno un’esibizione dal vivo accompagnati da due musicisti: Andrea Vulpani alle tastiere e Radames Ceccarelli al flauto traverso. La Scuola, ramo didattico dell’Associazione Tigullio Eventi, arricchirà con la musica il momento in cui l’abete verrà illuminato, regalando ai presenti un’emozione collettiva.

Iniziative per bambini e momenti di condivisione

Durante tutto il pomeriggio il CIV di Casarza Ligure allestirà uno spazio dedicato ai più piccoli, con una cassetta dove i bambini potranno imbucare le loro letterine destinate a Babbo Natale. Accanto a loro saranno presenti diverse associazioni del territorio, impegnate a rendere la giornata ancora più accogliente e festosa. La Croce Verde offrirà cioccolata calda, gli Alpini prepareranno vin brulé e l’Associazione Arcobaleno delizierà il pubblico con le tradizionali frittelle di mele.

A partire dalla tarda mattinata sarà inoltre possibile incontrare i Babbi Natale in moto, un appuntamento molto amato dai più piccoli, che potranno scattare fotografie e vivere un momento di divertimento condiviso insieme alle famiglie.

Il programma natalizio condiviso con la comunità

«La giornata del 6 dicembre sarà solo l’inizio», spiegano la vicesindaca Mirella Biasotti e l’assessora al turismo Marica Casavola. «Il programma predisposto dal Comune di Casarza Ligure, in collaborazione con le realtà del territorio, è ricco e pensato per accontentare tutti. Crediamo fortemente nella bellezza della condivisione e nel messaggio di armonia che questo periodo dell’anno porta con sé: creare occasioni di incontro è un modo per regalare un pizzico della magia del Natale a tutti. Vi aspettiamo sabato 6 dicembre alle 18».

L’amministrazione comunale conferma così la volontà di costruire un calendario di eventi capace di valorizzare il senso di comunità e di sostenere il coinvolgimento delle associazioni locali, protagoniste attive delle iniziative dedicate alle festività.

