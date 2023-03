A Busalla un concerto per la Donna. 11 marzo ore 21 a Villa Borzino, recital per soprano e pianoforte con Valeria Mela e Marco Cecchinelli.

A Busalla un concerto per la Donna, tutti i dettagli.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, Associazione Musicamica (con la direzione artistica di Giovanna Savino) aderisce alle iniziative con il concerto “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Un recital che, come preannuncia già la citazione di Alda Merini nel titolo, si preannuncia emotivamente coinvolgente. Protagonisti dell’evento saranno il soprano Valeria Mela e il pianista Marco Cecchinelli.

Appuntamento sabato 11 marzo alle ore 21 presso la splendida Villa Borzino di Busalla in provincia di Genova. Con un programma che va da Franz Liszt, a Richard Wagner a Robert Schumann sarà l’occasione perfetta per omaggiare con eleganza la figura della donna e i suoi raggiungimenti nella società moderna.

Maggiori info

“Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”

Sabato 11 marzo ore 21, Villa Borzino. Via XXV Aprile 17, Busalla, Genova

Gradita la prenotazione attraverso whatsapp al numero 3396531632, o via mail all’indirizzo ass.musicamica.ge@gmail.com

INGRESSO LIBERO

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino – http://www.giovannasavino.it

Programma completo:

– Robert Schumann (1810-1856)

Frauenliebe und Leben op.42 (poems by Adalbert von Chamisso – 1840)

– Franz Liszt (1811-1886)

Liebestraum No. 3, Notturno (per piano solo)

– Richard Wagner (1813-1883)

Wesendonck-Lieder ( poems by Mathilde Wesendonck – 1858)

Der Engel

Stehe still!

Im Treibhaus (Studio per il Tristan und Isolde)

Schmerzen

Träume (Studio per il Tristan und Isolde)

BIOGRAFIE

Valeria Mela —> Soprano

Diplomata e laureata, a pieni voti, in Canto al Conservatorio “Vittadini” di Pavia.

È stata protagonista di concerti e di produzioni operistiche, di musica sacra e da salotto, di Lieder e di musica barocca in tutta Italia, in Cina e a Singapore. Si è esibita in concerti di musica sacra con: “STABAT MATER” di Pergolesi, “PICCOLOMINI MESSE” di Mozart, Oratorio sacro “SANTI E FRATELLI NEL MONDO” di Sante Centurioni con l’orchestra sinfonica Santa Cecilia di Roma.e recentemente nel“REQUIEM KV 626” di W.A.Mozart con l’orchestra sinfonica di Sanremo.

Nel 2018 ha debuttato il ruolo di AZUCENA ne Il Trovatore di G. Verdi e di MADDALENA ne Il Rigoletto di G. Verdi. Ha partecipato da solista nel recital lirico di G. Verdi al Neues Theater Dornach d iBasilea.

È stata protagonista nello Stabat Mater e nella Salve Regina di Alessandro Scarlatti nella chiesa luterana di Genova Nervi e nella Grossmunster Church di Zurigo. Ha esordito il ruolo di Mamma Lucia in Cavalleria Rusticana al Teatro San Babila di Milano; Ha cantato, unica ospite italiana, al Festival Opera in Chersones, a Sebastopoli (Crimea).

Nel 2019 è stata protagonista a Imperia nello Stabat Mater RV621 di A.Vivaldi e nella Passione secondo Matteo BWV 244 di J.S.Bach.

Marco Cecchinelli —> Pianoforte

Nato a Milano nel 1962, ha compiuto i suoi studi al Conservatorio “Paganini” di Genova diplomandosi in Pianoforte nel 1983 con Lidia Arcuri ed in Composizione nel 1989 con Federico Ermirio.

Ha seguito numerosi corsi e masterclasses : sulla Direzione d’Orchestra con Gabriele Bellini al Conservatorio “Verdi” di Milano, sulla Musica da Camera con Massimiliano Damerini, su “Chopin e l’analisi schenkeriana” con Murray Perahia presso gli Amici della Musica di Firenze, con la pianista Oxana Yablonskaya della “Juilliard School” di New York e sulle metodologie dell’interpretazione pianistica con Mario Delli Ponti e Piero Rattalino.

Inoltre ha svolto attività concertistica con ampio repertorio sia in Italia che all’estero come solista, con diverse formazioni cameristiche, orchestre da camera e numerosi cantanti (tra cui il soprano Mariella Devia).

Come solista si è esibito in diverse sale da concerto fra cui la “Bösendorfer Saal” a Vienna, “St. Martin-in-the-Fields” a Londra (2000 e 2003), il “Teatro alle Erbe”, la “Sala Puccini” del Conservatorio e l’Università Cattolica a Milano, la “Villa Rufolo” a Ravello, il “Tempietto” a Roma, l’Auditorium del Teatro Carlo Felice a Genova, Palazzo Cavagnis a Venezia e quindi Firenze, Ravenna, il Festival di Capraia, etc..

Dal 2003 svolge annualmente tournèe solistiche in Germania e in Danimarca collaborando con diversi Istituti italiani di cultura, Consolati e Società Dante Alighieri che lo hanno portato ad esibirsi a Hamburg, Hannover, Colonia, Lubecca, Potsdam, Kiel, Wolfsburg, Braunschweig, Aarhus e Copenhagen. Dal 2016 ha debuttato anche in Australia (Sidney e Melbourne) e nel 2018 in Cina.

Ha eseguito all’Epidaurus Festival in Croazia nel 2009 le Goldberg-Variationen di Bach. Partecipa annualmente alle edizioni di Pianocity a Milano. Ha inoltre registrato trasmissioni per la R.A.I. e per la casa discografica Philarmonia.

Attualmente è docente titolare di Accompagnamento pianistico al Conservatorio “Verdi” di Milano; precedentemente ha insegnato presso i Conservatori “Campiani” di Mantova, “G. Verdi” di Torino, “ Nicolini” di Piacenza, “ Canepa “ di Sassari e l’Istituto Musicale “Orazio Vecchi” di Modena.

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. http://www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.