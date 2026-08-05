A Bossoleto gli scrittori si sentono in Paradiso

Villanova d’ Albenga C’è un piccolo borgo nell’entroterra di Albenga che si sta rivelando il Paradiso degli scrittori: si tratta di Bossoleto, frazione di Villanova d’ Albenga dove, ad ogni estate, da alcuni anni, si svolge la bellissima rassegna libraria “Autori a Bossoleto”. Nei giorni scorsi si è svolto il secondo appuntamento della stagione 2026 che dato l’opportunità agli appassionati del giallo per sapere come gli autori creano le loro storie. Ospite dell’appuntamento è stato il noto scrittore Maurizio Pupi Bracali che ha presentato il suo nuovo romanzo “Primavera nera” (Edizioni del Delfino Moro). A dialogare con l’autore è stata l’animatrice della rassegna, la giornalista Monica Napoletano. Per farvi capire quanto gli autori trovino Bossoleto accogliente sentiamo il commento finale di Bracali: “ Seratona strepitosa a Bossoleto. Pubblico di oltre sessanta persone, organizzazione impeccabile, presenti il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra, l’assessora Tamara Grossi e la straordinaria Monica Napoletano, l’Associazione Rachele Franchelli, Silvia Ravera mamma di Rachele. Mi hanno anche omaggiato di un magnifico volume sulla storia di Villanova. Firmacopie finale nutritissimo. E poi dicono che la perfezione non è di questo mondo”. Nel corso della serata c’è stata anche la presentazione del cocktail “Tracce”, creato da Ottavia Castellaro, esperta in mixology, ispirato al romanzo e realizzato con la birra Scola Beaer. Le serate si concludono sempre con un brindisi insieme all’autore. Bracali è stato il secondo autore ospitato dalla rassegna dopo Marco Carena (con il suo “Da Sanscemo a Sanremo”). Seguiranno l’8 agosto –Alfredo Silvestri che presenterà DREAM, noi cresciuti creando musica Prog (Edizioni Delfino Moro); il 13 agosto – Stefano Brocks che proporrà Sanremo VS Hit Parade (D Idee); il 22 agosto ci sarà una Serata realizzata in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Albenga. Ospite la giornalista Maria Luisa Alberico con il suo Abbecedario Dionisiaco. In vigna, nel calice, a tavola (Marco Sabatelli Editore); il 29 agosto il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa presenterà il romanzo 26 Ore di Buio (Edizioni Delfino Moro). A concludere la rassegna sarà il 4 settembre lo scrittore albenganese Santo Vruna che presenterà Il secolo sbagliato (Brè Edizioni). Presentazione accompagnata al pianoforte jazz da Edoardo Vruna. A chiudere gli eventi a Bossoleto sarà il 12 settembre un Gran finale musicale con Nando Rizzo con “…emozioNando… Canzoni, pensieri e forse… Poesie”. Sarà un omaggio ai grandi interpreti della canzone italiana con cui ha suonato nella sua carriera. Ad organizzare la rassegna di quest’anno il Comitato di Bossoleto, con il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga e il sostegno di Edizioni del Delfino Moro.

Claudio Almanzi