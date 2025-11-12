A 59 anni muore il senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria

E’ mancato ieri sera, nella sua abitazione di Sassello, l’ex senatore savonese Franco Orsi, 59 anni, ex vice presidente della Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore.

Il politico di centrodestra si è sentito male intorno alle 20 ed è poi deceduto nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

I funerali sono previsti venerdì 14 alle ore 15 nella Chiesa di N.S. Stella Maris ad Albisola Superiore.

Protagonista della scena politica negli anni Novanta e Duemila, Franco Orsi maturò la sua esperienza politica e professionale a partire dalla militanza giovanile nella Democrazia Cristiana e fu poi eletto capogruppo regionale di Forza Italia nel 1995.

Ricoprì diversi incarichi poltici. Fu senatore dal 2008 al 2013 con il Popolo della Libertà; capogruppo regionale di Forza Italia nel 1995 e quindi vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti.

Inoltre, fu anche sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi (dal 2009 al 2019). Dallo scorso agosto Franco Orsi guidava Albisola Servizi Ambientali.

“Apprendo con profonda tristezza – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a nome suo e della giunta regionale – la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

“La prematura scomparsa del senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore – hanno aggiunto i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi – ha lasciato tutti attoniti e con una profonda tristezza. Un uomo delle istituzioni legato al nostro territorio, che ha sempre svolto i suoi incarichi con competenza e spirito di servizio. Per la Liguria e in particolare per il Ponente, è una grande perdita. Siamo vicini alla famiglia e, nel porgere le condoglianze ai suoi cari, ci uniamo al loro dolore”.

“Esprimiamo – hanno comunicato i consiglieri regionali del Pd – profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi. Da sempre impegnato nella politica, la sua morte improvvisa lascia un vuoto sul territorio e intorno ai suoi cari. La nostra vicinanza alla famiglia, alla quale ci stringiamo in questo momento di dolore”.