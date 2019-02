9° Trofeo Lanterna: Lanterna Taekwondo 26 volte sul podio

Grande successo per la nona edizione del Trofeo Lanterna, andato in scena al PalaCus di Genova con la partecipazione di ben 465 atleti in forza a 43 società provenienti da 6 regioni italiane.

La Lanterna Taekwondo, con 12 ori, 6 argenti e 8 bronzi, è seconda nella classifica generale. A vincere sono Matthew Cavazzuti, Simone Effori, Anna Fossaceca, Andrea Abbate, Marco Didier Torre, Martina Meoli, Matteo Casanova, Serena Ferro, Christian Versienti, Layla Binelli, Riccardo Bottiglieri e Christian Larosa. Argento per Federico Frau, Martina Gambini, Tommaso Fossaceca, Matilde Cinanni, Stella Lodi e Pietro Sampellegrini. Bronzo per Francesco Venga, Stefano Maggiolo, Ahylin Libero, Lorenzo Gambini, Nicola Riso, Giorgia Fogliano, Davine Di Maio e Arun Vivekananthan.

“In un momento in cui i numeri delle gare sono in calo, confermare la partecipazione delle precedenti edizioni è un successo – spiega il maestro Fabrizio Terrile, maestro della Lanterna Taekwondo – Il nostro Trofeo Lanterna è riconosciuto come evento importante per avvicinare le leve più giovani all’attività agonistica, in particolare dai 6 ai 10 anni, e per loro è divertente e stimolante utilizzare le corazze elettroniche. Per la prima volta, come Lanterna Taekwondo, ci affacciamo a una gara con 35 atleti: è la conferma di un trend di crescita, con anche l’inserimento di alcuni studenti delle scuole con cui collaboriamo, la Contubernio d’Albertis di via Amarena e l’Elementare Mazzini”.