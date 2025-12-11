8 dicembre, un cuore di motori per la solidarietà

A Genova la passione per la moto si trasforma in solidarietà. La Scuola di Motociclismo Liguria in Moto, insieme ai “Babbi di Mauro”, hanno organizzato anche per il 2025 una sfilata benefica a due ruote per le vie della città a favore della Comunità di Sant’Egidio con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il ricavato della sfilata è stato interamente devoluto a sostegno delle attività della Comunità per i più bisognosi e in particolare per consentire all’ organizzazione di poter dare cibo per il pranzo di natale.

Una manifestazione che è nata quasi per gioco, dove uno dei componenti della scuola, il compianto Mauro Ottonello scomparso pochi anni fa, a cui piaceva molto mettere a disposizione gli amici a due ruote per la Comunità.

Oggi è la moglie di Mauro, Marina Picasso, colonna portante della scuola e impegnata con la comunità, a sostenere l’organizzazione dell’evento. Erano oltre cento i Babbi Natale a due ruote che si sono incontrati a Villa Bombrini a Cornigliano dove hanno raggiunto i bambini a cui hanno distribuito doni e caramelle. Poi via tutti insieme verso piazza della Vittoria per una foto insieme e uno spuntino per poi riattraversare la città ed arrivare in Piazza Matteotti dove si svolge Rigiocattolo. Al termine, foto di rito in piazza della Nunziata, sopra gli scalini della storica sede di Sant’Egidio. Ogni anno questo evento aiuta a mantenere vivo il sentimento di solidarietà, ricordano lo spirito di Mauro.

I ringraziamenti degli organizzatori sono diretti allo staff che si mette a disposizione per condurre il gruppo per le vie della città insieme le Forze dell’Ordine, presenze preziosissime con il loro servizio. A tutti i partner che donano regali che vengono distribuiti nella prima parte dell’evento ai bambini della scuola della pace, ultimo ma non meno importante, il comune di Genova nella sua totalità che fornisce da sempre un supporto attraverso il patrocinio e ancora un grazie a tutte le persone che sempre di più partecipano ogni anno a questa sfilata benefica. Roberto Polleri (Foto a cura di Babbi di Mauro)

