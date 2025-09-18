65° Salone Nautico Internazionale: oggi a Genova l’apertura della manifestazione

Al via il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova

Genova si accende oggi con la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, che resterà aperta fino al 23 settembre 2025. L’evento pone la nautica da diporto italiana al centro della scena mondiale, offrendo una vetrina strategica per la filiera industriale del settore e un palcoscenico di dibattito istituzionale e innovazione.

La giornata inaugurale inizia alle ore 11:00 con l’alzabandiera e l’omaggio della Nave Schergat (F 598) della Marina Militare. A seguire, il convegno “Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese”, organizzato da Confindustria Nautica, ha riunito i principali protagonisti istituzionali ed economici della nautica italiana.

Saluto internazionale e partecipazione delle istituzioni

Per la prima volta nella storia del Salone, è presente un ministro estero, Jared Perdue, Segretario ai Trasporti dello Stato della Florida. Ha partecipato ai saluti insieme al Sindaco di Genova Silvia Salis, al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, agli Ammiragli della Marina Militare Nicola Carlone e Giuseppe Berutti Bergotto e al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Il talk inaugurale, moderato dal giornalista di Sky Tg24 Vittorio Eboli, ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della Ministra del Turismo Daniela Garnero Santanchè, del Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, del Presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e del Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Forum25: convegni e workshop sulla nautica italiana

Nel pomeriggio, prende il via FORUM25, il programma di convegni e workshop patrocinato dalla Commissione Europea, che nelle sei giornate del Salone proporrà oltre 90 appuntamenti dedicati a sostenibilità, innovazione, finanza e sviluppo della filiera nautica italiana.

La nautica italiana al centro del mondo

Il Salone Nautico Internazionale di Genova conferma ancora una volta la sua importanza strategica, coniugando innovazione, sviluppo economico e occupazione. L’evento è una vetrina globale per le imprese italiane, un laboratorio di idee per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica e un’occasione per rafforzare la leadership italiana nella nautica da diporto.

Gli eventi odierni

EBERHARD & CO. THEATRE

Ore 15:00: “THE INTERNATIONAL YACHTING MEDIA APRE IL PRIMO CENTRO PROVE DELLA NAUTICA A MARINA PORTO ANTICO” (a cura di International Yachting Media)

Ore 16:00: “DI SISTEMA E DI FRONTIERA: IL FUTURO DELLA NAUTICA, DALLA LIGURIA PER L’ITALIA” (a cura di Quotidiano Nazionale in collaborazione con Confindustria Nautica)

TERRAZZA PADIGLIONE BLU

Ore 14:30: “LA CENTRALITA’ DELLA LIGURIA NELLO SVILUPPO DEL POLO NAZIONALE DELLA SUBACQUEA” – Terrazza Padiglione Blu – (a cura di Regione Liguria)

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE

PADIGLIONE BLU

Ore 11:00: “SVILUPPO, LAVORO E INNOVAZIONE PER LA CRESCITA DEL PAESE” – Convegno inaugurale (a cura di Confindustria Nautica) – Terrazza Pad. Blu

Ore 14:15: “IL MARE CHE CONTA: DIALOGHI SUL DIPORTO NAUTICO ITALIANO” – Presentazione del Volume sul diporto nautico (a cura della Direzione generale per la digitalizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – Sala Forum

Ore 14:30: “INTERIOR YACHT DESIGN: MATERIALI PER LA NAUTICA DI OGGI E DOMANI” (a cura di UniGe, con la collaborazione di Alpi Wood e Rubelli) – Sala Levante, Palasport

Ore 15:00: “NAUTICA, FISCO E DOGANE” (a cura di Confindustria Nautica) – Sala Forum

Ore 16:45: “IL PROFILO DEL DIPORTISTA” La prima analisi delle caratteristiche degli armatori italiani e delle loro unità da diporto (a cura di Confindustria Nautica e Direzione Generale Trasporti MIT) – Sala Forum

INCONTRI ED EVENTI

Ore 17:30: EVENTO SUPERMARINE – Stand Saxdor Yachts, BA143A

Ore 17:30: STEM MARINE, APERITIVO DI BENVENUTO – Stand SC56

Ore 18:30: SUZUKI MARINE, COCKTAIL DI “BUON INIZIO SALONE” – Stand D4-E5

