Il pilota di Ronco Scrivia sarà al via della gara con la Radical SR4

C’è anche Roberto Malvasio tra i 248 piloti che hanno dato la loro adesione alla 50^ edizione della cronoscalata “La Castellana Orvieto”, Finale Nazionale del TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) in programma sabato e domenica. Il pilota di Ronco Scrivia sarà al via della gara umbra con la Radical SR4 che gli sarà messa a disposizione dall’Autosport Sorrento.

“Affronto la prima cronoscalata della stagione – osserva Roberto Malvasio – e pertanto non ho grosse pretese, se non quella di divertirmi e sperare in un piazzamento finale soddisfacente oltre che di poterne disputare qualcuna in più nella prossima stagione. Torno al volante della Radical, con cui ho corso qui lo scorso anno, una vettura a me molto gradita, in una gara che ho disputato molte volte, che conosco bene e di cui apprezzo il percorso, bello ed impegnativo”.

Ad Orvieto, a fianco di Roberto Malvasio, ci sarà il suo grande amico e pilota Luciano Scandella, quest’anno in stand-by per motivi personali ma pronto, oltre che a fornire preziosi consigli al driver di Ronco Scrivia, a respirare nuovamente l’aria delle cronoscalate in cui conta di rituffarsi nel 2024.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.