Il neo campione Gianluca Ticci al via de “La Castellana Orvieto”

Il pilota della Sport Favale 07 ha già vinto il titolo di Gruppo E2SH

Corroborato dall’esito della partecipazione alla “Cividale – Castelmonte” – dove è giunto nono assoluto, primo di Gruppo E2SH e di Classe – Gianluca Ticci nel fine settimana sarà tra i protagonisti della 50^ cronoscalata “La Castellana Orvieto”, Finale Nazionale del TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna), l’ambita serie in cui il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 ha già conquistato il “tricolore” nel suo Raggruppamento. Gianluca Ticci affronterà l’impegno con la sua Fiat X1/9 2000 16v preparata a Parma da Andrea Vescovi.

“Arriviamo alla finale di Orvieto con molto entusiasmo – sottolinea il pilota di Favale di Malvaro – dopo la serie di ottime prestazioni registrate nelle ultime gare. Da Cividale ho portato a casa tanta soddisfazione: sono riuscito ad adoperare la vettura come forse fino ad ora non ero mai riuscito. Mi sento sempre più a mio agio nelle gare in salita e il lavoro di sviluppo e adattamento che portiamo avanti con il mio team sta sempre più dando i suoi frutti. Il confronto con l’estrema Golf R TFSI di Karl Shagerl mi ha impressionato in quanto non immaginavo di poter tener testa a un pilota così forte e ad una delle vetture più performanti d’Europa: sicuramente, su tracciati più da velocità pura, la storia sarebbe stata diversa ma siamo comunque soddisfatti di essere competitivi almeno su percorsi un po’ da rally come quello di Cividale”.

La stagione 2023 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, MetalParma Srl, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.