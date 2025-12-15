50° Invernale del Tigullio, prima manche: Spirit of Nerina, Sease e Ariarace al comando

Otto prove nelle prime tre giornate di regata: oltre trenta equipaggi protagonisti nel Golfo del Tigullio

Si è conclusa la prima manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio, la storica rassegna velica organizzata dal Comitato Circoli Velici Tigullio che si articola su tre weekend di regate, comprensivi anche della Tigullio 50 Race. Il bilancio delle prime giornate parla di otto prove portate a termine, con la possibilità di due scarti, e di una partecipazione che supera i trenta equipaggi, confermando l’attrattività dell’evento nel panorama della vela invernale italiana.

Le condizioni meteo e lo svolgimento delle prove

Nel corso dell’ultimo fine settimana è stata disputata una regata nella giornata di sabato e due nella giornata di domenica. Il calo dell’intensità del vento ha reso necessaria una riduzione del percorso, consentendo comunque lo svolgimento di confronti tecnici e combattuti. «Altri tre confronti davvero spettacolari per un Invernale che da qui a febbraio continuerà a regalare sorprese – ha commentato l’organizzatore Franco Noceti –. Con gli allenamenti del sabato mattina, il rapporto tra il Comitato Organizzatore Locale e i partecipanti è diventato sempre più stretto».

ORC A-B, Spirit of Nerina detta il ritmo

Nella classe ORC A-B il successo nella prima manche va a Spirit of Nerina di Federico Borromeo, portacolori dello Yacht Club Chiavari. L’imbarcazione ha costruito la propria leadership anche grazie alla doppietta messa a segno nel fine settimana decisivo. Alle sue spalle si è classificata To Be di Stefano Rusconi dello Yacht Club Italiano, vincitrice della settima prova e seconda nell’ottava, seguita da Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni, anch’essa dello Yacht Club Italiano, capace di collezionare un secondo posto e due terzi.

ORC C, dominio di Sease

Nella categoria ORC C si è assistito a un vero e proprio filotto di vittorie da parte di Sease di Giacomo Loro Piana, dello Yacht Club Costa Smeralda, che ha chiuso la prima manche con tre successi consecutivi. In seconda posizione Pomella J di Nicola Vivanet della Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure, con due secondi e un terzo posto, mentre Padawan di Donald Hart, della Lega Navale Italiana di Sestri Ponente, ha completato il podio grazie a un secondo e due terzi posti.

Rating FIV, Ariarace in vetta

La classe Rating FIV vede al comando Ariarace di Azzimonti e Preda del Circolo Nautico Rapallo, che con due vittorie e un secondo posto è riuscita a superare Mary Star of the Sea di Bram Renier, seconda con due piazzamenti da seconda e un terzo. Al terzo posto si colloca Celestina 3 di Campodonico e Vernengo, della Lega Navale Italiana di Chiavari, con un bilancio di un primo, un secondo e un terzo posto.

Il calendario delle prossime regate e l’organizzazione

Il Campionato Invernale del Tigullio proseguirà nelle giornate del 17 e 18 gennaio, del 31 gennaio e 1° febbraio, per concludersi il 14 e 15 febbraio 2026. L’organizzazione è affidata al Comitato Circoli Velici Tigullio, che riunisce CN Lavagna, CN Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Patrocini e ricadute sul territorio

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna e vede in 20 Sails il partner tecnico. Il Campionato Invernale del Tigullio rappresenta anche un’importante occasione di indotto per il territorio, contribuendo alla valorizzazione turistica del Golfo del Tigullio in un periodo tradizionalmente di bassa stagione.

